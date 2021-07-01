В Европе нет сборных, которые не может победить Украина, - экс-тренер национальной команды Буряк

Об этом сообщает Sport.ua .

По словам Буряка, сейчас не осталось ни одной сборной, которую не способна одолеть команда Андрея Шевченко, однако с Англией нашим футболистам придется сложно.

"Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть. Украина будет со всеми играть за счет организации и кондиций. Наши футболисты немного подсели после Австрии. Но время прошло, и они восстановились, разгрузились. Я думаю, к матчу с англичанами украинская команда должна подойти в хорошем состоянии. Но с Англией будет очень сложно играть. Это очень сильная команда. Это не Швеция, но и не Австрия. Зинченко же сказал, что запас Англии стоит столько, сколько вся сборная Украины", - заметил Буряк, который тренировал сборную Украины в 2002 - 2003 годах.

Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналом чемпионата Европы.

Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.

В то же время, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что из-за статуса фаворита сборная Англии будет чувствовать в четвертьфинале Евро-2020 против нашей команды большое давление.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что команда Андрея Шевченко может выиграть чемпионат Европы .

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