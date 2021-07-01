В Европе нет сборных, которые не может победить Украина, - экс-тренер национальной команды Буряк
Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк заявил, что в Европе нет соперников, которых не может победить наша национальная команда
Об этом сообщает Sport.ua .
По словам Буряка, сейчас не осталось ни одной сборной, которую не способна одолеть команда Андрея Шевченко, однако с Англией нашим футболистам придется сложно.
"Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть. Украина будет со всеми играть за счет организации и кондиций. Наши футболисты немного подсели после Австрии. Но время прошло, и они восстановились, разгрузились. Я думаю, к матчу с англичанами украинская команда должна подойти в хорошем состоянии. Но с Англией будет очень сложно играть. Это очень сильная команда. Это не Швеция, но и не Австрия. Зинченко же сказал, что запас Англии стоит столько, сколько вся сборная Украины", - заметил Буряк, который тренировал сборную Украины в 2002 - 2003 годах.
- Напомним, 1 июля бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что главной проблемой нашей национальной команды в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, может стать физическая усталость после игры со Швецией.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сильные стороны Англии не пугают его команду перед четвертьфиналом чемпионата Европы.
- Бывший футболист "Динамо" Олег Кузнецов спрогнозировал, что сборная Украины победит Англию в четвертьфинале чемпионата Европы в серии послематчевых пенальти.
- В то же время, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заявил, что из-за статуса фаворита сборная Англии будет чувствовать в четвертьфинале Евро-2020 против нашей команды большое давление.
- Главный тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что команда Андрея Шевченко может выиграть чемпионат Европы .
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