В Европе не будет безопасно, пока Беларусь не станет частью свободного мира, - дипломат Хара
Эксперт по внешней и политике безопасности "Центра оборонных стратегий" Александр Хара убежден, что на всем европейском континенте не будет спокойно, пока Беларусь не станет частью цивилизованного мира
Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Украина и вся Европа не будет в безопасности, пока Беларусь не будет частью свободного мира. Удар по Чернигову и Киеву во время полномасштабного нападения РФ на Украину – это доказательство, что без демократической Беларуси, которая является частью цивилизованного мира, Украина не будет в безопасности ", – отметил Хара.
Дипломат добавил, что у Лукашенко нет возможности маневрировать между Путиным и цивилизованным миром.
"Власть Лукашенко держится на российских штыках, поэтому президент Беларуси не может что-то запретить или разрешить - белорусская территория используется как плацдарм для агрессии против Украины. У Лукашенко нет никакого пространства для маневра между Россией и цивилизованным миром", - отметил Александр Хара.
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- 22 августа дипломат Павел Климкин написал, что заявление Владимира Путина о том, что Украина и Беларусь не могут существовать как независимые государства, свидетельствует о том, что российский диктатор хочет заключить новый пакт Молотова - Риббентропа.
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