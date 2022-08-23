В Европе не будет безопасно, пока Беларусь не станет частью свободного мира, - дипломат Хара

Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Украина и вся Европа не будет в безопасности, пока Беларусь не будет частью свободного мира. Удар по Чернигову и Киеву во время полномасштабного нападения РФ на Украину – это доказательство, что без демократической Беларуси, которая является частью цивилизованного мира, Украина не будет в безопасности ", – отметил Хара.

Дипломат добавил, что у Лукашенко нет возможности маневрировать между Путиным и цивилизованным миром.

"Власть Лукашенко держится на российских штыках, поэтому президент Беларуси не может что-то запретить или разрешить - белорусская территория используется как плацдарм для агрессии против Украины. У Лукашенко нет никакого пространства для маневра между Россией и цивилизованным миром", - отметил Александр Хара.

21 августа Олаф Шольц признался, что Владимир Путин в разговоре с ним незадолго до полномасштабного вторжения заявил, что Украина и Беларусь не должны существовать как независимые государства.

22 августа дипломат Павел Климкин написал, что заявление Владимира Путина о том, что Украина и Беларусь не могут существовать как независимые государства, свидетельствует о том, что российский диктатор хочет заключить новый пакт Молотова - Риббентропа.

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