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В Европе начались крупнейшие в истории НАТО воздушные учения

12 июня, 2023 понедельник
12:46
Мир самолет НАТО

С понедельника, 12 июня, в Германии стартовали масштабные учения стран-членов НАТО по развертыванию военно-воздушных сил Air Defender 23

Об этом информируют на сайте бундесвера .

"Обучение Air Defender 23 является крупнейшим учением военно-воздушных сил с момента основания НАТО", – говорится в заявлении. Ведь только США направят в Германию 100 боевых машин.

Сообщается, что эти воздушные тренировки в рамках Североатлантического альянса будут продолжаться с 12 по 23 июня.

Около 10 тысяч участников из 25 стран примут участие в воздушных операциях в европейском пространстве.

"Цель учений – отработка воздушных маневров с участием ВВС союзников. Основное внимание будет уделено оптимизации и расширению сотрудничества стран-участников. Сценарий учений смоделирован на основе сценария оказания помощи в соответствии со статьей 5 устава НАТО", – пишут в сообщении.

Будут использовать 250 самолетов из стран Альянса под руководством ВВС Германии.

Задачи будут частично выполняться над Чехией и Нидерландами, а также над северной Германией и Северным морем, на востоке и на юге ФРГ.

  • 27 мая сообщалось, что первая группа из 400 украинских военных начала в Германии обучение на американских танках Abrams.
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