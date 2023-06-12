В Европе начались крупнейшие в истории НАТО воздушные учения
С понедельника, 12 июня, в Германии стартовали масштабные учения стран-членов НАТО по развертыванию военно-воздушных сил Air Defender 23
Об этом информируют на сайте бундесвера .
"Обучение Air Defender 23 является крупнейшим учением военно-воздушных сил с момента основания НАТО", – говорится в заявлении. Ведь только США направят в Германию 100 боевых машин.
Сообщается, что эти воздушные тренировки в рамках Североатлантического альянса будут продолжаться с 12 по 23 июня.
Около 10 тысяч участников из 25 стран примут участие в воздушных операциях в европейском пространстве.
"Цель учений – отработка воздушных маневров с участием ВВС союзников. Основное внимание будет уделено оптимизации и расширению сотрудничества стран-участников. Сценарий учений смоделирован на основе сценария оказания помощи в соответствии со статьей 5 устава НАТО", – пишут в сообщении.
Будут использовать 250 самолетов из стран Альянса под руководством ВВС Германии.
Задачи будут частично выполняться над Чехией и Нидерландами, а также над северной Германией и Северным морем, на востоке и на юге ФРГ.
- 27 мая сообщалось, что первая группа из 400 украинских военных начала в Германии обучение на американских танках Abrams.
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