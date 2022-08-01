Об этом сообщает Reuters.

Источники Reuters сообщают о факте изучения европейским разведывательным агентством этого дела, но пока не обнародовали результаты.

Некоторые эксперты, к которым обратились журналисты Reuters, не согласны с версией ряда СМИ и оппозиционных российских активистов, которые убеждены, что Чубайс мог быть отравлен.

"Я не думаю, что это отравление", – сказал собеседник агентства, добавив, что Чубайс по-прежнему остается в реанимации.

В марте спецпредставитель Путина по вопросам развития Чубайс уволился с должности и уехал из России из-за войны в Украине. Сейчас он находится в реанимации в Европе с редким иммунным расстройством. 67-летний Чубайс страдает синдромом Гийена-Барре, заболеванием, вызванным поражением иммунной системы периферической нервной системы.

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