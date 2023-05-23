В Европе массово отменяют авиарейсы из-за извержения вулкана Этна

Об этом пишет Schengenvisainfo.

Самый активный вулкан Европы засыпал толстым слоем пепла не только взлетно-посадочные полосы, но и несколько городов. Руководство аэропорта заявило, что внимательно следит за ситуацией и возобновит полеты, как только позволят условия.

Отмечено, что слой пепла выпал также на Катанию – самый большой город в регионе. Многие рейсы были отменены или перенаправлены в аэропорт Комизо, однако большинство перенесли.

Кроме извержения вулкана, Италия столкнулась со смертоносными наводнениями в северном регионе Эмилии-Романьи, в результате которых погибли 15 человек и 36 000 человек были эвакуированы.