В Европе массово отменяют авиарейсы из-за извержения вулкана Этна
Авиакомпании отменяют рейсы из-за извержения вулкана Этна в Италии - Сицилию накрыл дождь из пепла, ближайший аэропорт закрылся
Об этом пишет Schengenvisainfo.
Самый активный вулкан Европы засыпал толстым слоем пепла не только взлетно-посадочные полосы, но и несколько городов. Руководство аэропорта заявило, что внимательно следит за ситуацией и возобновит полеты, как только позволят условия.
Отмечено, что слой пепла выпал также на Катанию – самый большой город в регионе. Многие рейсы были отменены или перенаправлены в аэропорт Комизо, однако большинство перенесли.
Кроме извержения вулкана, Италия столкнулась со смертоносными наводнениями в северном регионе Эмилии-Романьи, в результате которых погибли 15 человек и 36 000 человек были эвакуированы.
- В Италии из-за мощных дождей затопило более 20 городов. Департамент гражданской защиты объявил самый высокий (красный) уровень погодной опасности. Правительство Италии ввело в регионе Эмилия-Романья режим чрезвычайной ситуации.
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