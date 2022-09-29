Об этом сообщает Reuters.

Сейчас в некоторых европейских странах недостаточно резервных систем, чтобы справиться с массовыми отключениями электроэнергии, что повышает вероятность перебоев в работе мобильных телефонов, заявили четыре руководителя телекоммуникационных компаний.

Страны Европейского Союза, включая Францию, Швецию, Италию и Германию, пытаются обеспечить работу связи, даже если отключение электроэнергии приведет к истощению резервных батарей, установленных на тысячах сотовых антенн.

Издание отмечает, что в Европе около полумиллиона телекоммуникационных башен, и большинство из них имеют резервные батареи, которых хватает примерно на 30 минут для работы мобильных антенн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb