"В Европе есть определенные тревожные звоночки, и наша задача, чтобы они не перешли в какой-нибудь другой звук", - Павел Климкин
После полномасштабного вторжения в Украину у страны-агрессора еще есть и скрытая, и открытая поддержка на Западе
Об этом заявил экс-глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.
Это, по мнению дипломата, очень тревожный сигнал для Украины. "И скрытая (поддержка, – ред.), и не скрытая остается. Мы видим безумную активность и путинских троллей, и части политиков, журналистов, имеющих историю связей с путинским режимом", - сказал Климкин.
"Это прослеживается в южно-европейских странах, в частности в Италии и Франции, но и в других. У нас есть две фундаментальные задачи: нам нужно поддерживать тонус, эмоцию западного мира. Это критично для солидарности. Там уже начинаются определенные тревожные звоночки, и наша задача - чтобы они не перешли в какой-нибудь другой звук", - предостерегает экс-министр.
Он также отметил неоднозначность в высказываниях некоторых зарубежных лидеров о войне в Украине вне Европы: "Но есть и не западный мир. Там тоже к нам отношение однозначно положительное. Многие тоже нами там вдохновляются. Впрочем, очень важно, чтобы они нас не считали геополитическим инструментом. В Африке, в Латинской Америке говорят: "Вы, украинцы, реально крутые, вы с Россией, Путиным боретесь и даже побеждаете, но нам говорят, что вас используют". Эту логику тоже нужно перебить", - заявил Климкин.
- Вчера, 23 мая, комментируя ход Давосского экономического форума, Павел Климкин высказал мнение: если Украина станет членом ЕС меньше чем через 10 лет, это будет достойный результат. В прямом эфире Еспресо Климкин обнародовал опасения по поводу непонимания мировыми лидерами, что война в Украине может перерасти в полномасштабную Третью мировую войну.
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