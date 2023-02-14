Об этом сообщает ГУР.

Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк рассказал во время интервью греческому изданию Iefimerida, что РФ много сил вкладывает именно в работу со СМИ. Это не только открытые пропагандистские издания, но и влияние на журналистов других стран с целью изменить их мнение.

"Одна из основных целей россиян - повлиять на отдельных авторитетных людей в европейских странах, а также на общественное мнение. Поэтому россияне много вкладывают в работу со СМИ. Это как их открытые пропагандистские рупоры, такие как Russia today, так и другие, более скрытые способы. Существуют случаи, когда завербованные россиянами журналисты иностранных СМИ идут на работу с единственной задачей, - поговорить со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России", - рассказал Черняк.

Представитель ГУР отметил, что в последнее время российская шпионская сеть сосредоточилась на нейтрализации путей поставки западного оружия, которое предоставляют Украине партнеры.

"Россию интересует вся Европа как "зона влияния". Если она покорит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше. И мы знаем, что у Путина такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас", – добавил он.