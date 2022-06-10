В Европарламенте заявили о поиске Европой возможности остановить "Северный поток -1"

Об этом сообщили в Guildhall со ссылкой на заявление экс-командующего Сил Обороны Эстонии, депутата Европейского парламента Риго Терраса.

Он уверен, что все правительства в ЕС понимают, что полагаться на газ из России больше нельзя, все страны пытаются искать другие опции надежной поставки.

"Сегодня не все могут быстро отказаться от российских газовых поставок без предварительной подготовки, но я убежден, что в долгосрочной перспективе у каждой страны в Европе будут другие источники получения газа. Все правительства и особенно немецкое правительство ищут возможности заменить российский газ и нефть", - заявил чиновник.

Депутат Европейского парламента считает, что существование "Северного потока -1" – это проблема, Европа ищет пути остановить этот трубопровод и прекратить принимать газ через него.

11 мая в Германии заявили , что не планируют использовать газопровод "Северный поток-2", несмотря на сокращение транзита газа РФ через Украину. По словам представительницы министерства, безопасность энергоснабжения в стране гарантирована. Минэкономики и кризисный штаб "ГАЗа" следят за ситуацией.

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