Об этом заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, передает "Грузия Online".

"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они нераздельны. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если задержанный экс-президент умрет в тюрьме", - сказал политик.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или США. В то же время в МИД Украины заявили о грубом нарушении прав человека в Грузии, имея в виду Саакашвили.

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