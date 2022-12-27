В Европарламенте заявили, что Грузия никогда не станет членом ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме
Грузия не может претендовать на членство в Евросоюзе, если ее экс-президент Михеил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме
Об этом заявил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский, передает "Грузия Online".
"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они нераздельны. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если задержанный экс-президент умрет в тюрьме", - сказал политик.
- 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или США. В то же время в МИД Украины заявили о грубом нарушении прав человека в Грузии, имея в виду Саакашвили.
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