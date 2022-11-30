Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечают, что 30 ноября на заседании комитет Европарламента по иностранным делам принял поправку к проекту доклада об осуществлении общей внешней политики и политики безопасности в 2022 году. За проголосовали 35 человек, против - 20. Голосование по этой поправке должно было состояться ориентировочно в январе.

Впрочем, положительное голосование в ключевом комитете по иностранным делам не гарантирует, что такое решение поддержит весь Европарламент.

"Европарламент остается глубоко обеспокоен сообщениями о том, что комиссар по соседству и расширению намеренно пытается обойти и подорвать центральное место демократических и правовых реформ в странах-кандидатах на вступление в ЕС", - говорится в тексте поправки.

Также в поправке отмечено, что Европарламент призывает Еврокомиссию инициировать независимое и беспристрастное расследование по поведению и политике, продвигаемой комиссаром по вопросам соседства и расширением Оливером Варгеи. Отмечают, что расследование нужно провести, чтобы выявить, является ли его политика и поведение нарушением Кодекса поведения членов Еврокомиссии и обязательств комиссара по договорам ЕС.

Инициаторами поправки выступили четыре евродепутата от фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов: Тейс Ретен, Начо Санчес Амор, Хави Лопес и Тонино Пицула.

29 ноября стало известно, что Венгрия будет продолжать блокировать участие Украины в официальных заседаниях Комитета Украина – НАТО, пока не будет решен вопрос прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

30 ноября сообщили, что Еврокомиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд евро из-за проблем с верховенством права.