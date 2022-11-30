В Европарламенте заподозрили венгерского еврокомиссара в предвзятости к странам, желающим вступить в ЕС
Европарламент заподозрил венгерского еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи в предвзятости в отношении стран, желающих вступить в ЕС
Об этом сообщает "Европейская правда".
Отмечают, что 30 ноября на заседании комитет Европарламента по иностранным делам принял поправку к проекту доклада об осуществлении общей внешней политики и политики безопасности в 2022 году. За проголосовали 35 человек, против - 20. Голосование по этой поправке должно было состояться ориентировочно в январе.
Впрочем, положительное голосование в ключевом комитете по иностранным делам не гарантирует, что такое решение поддержит весь Европарламент.
"Европарламент остается глубоко обеспокоен сообщениями о том, что комиссар по соседству и расширению намеренно пытается обойти и подорвать центральное место демократических и правовых реформ в странах-кандидатах на вступление в ЕС", - говорится в тексте поправки.
Также в поправке отмечено, что Европарламент призывает Еврокомиссию инициировать независимое и беспристрастное расследование по поведению и политике, продвигаемой комиссаром по вопросам соседства и расширением Оливером Варгеи. Отмечают, что расследование нужно провести, чтобы выявить, является ли его политика и поведение нарушением Кодекса поведения членов Еврокомиссии и обязательств комиссара по договорам ЕС.
Инициаторами поправки выступили четыре евродепутата от фракции Прогрессивного альянса социалистов и демократов: Тейс Ретен, Начо Санчес Амор, Хави Лопес и Тонино Пицула.
- 29 ноября стало известно, что Венгрия будет продолжать блокировать участие Украины в официальных заседаниях Комитета Украина – НАТО, пока не будет решен вопрос прав венгерского меньшинства на Закарпатье.
- 30 ноября сообщили, что Еврокомиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд евро из-за проблем с верховенством права.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.29
- Актуальное
- Важное