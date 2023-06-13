В Европарламенте считают, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться осенью, - источники
В Европарламенте считают, что ЕС может начать переговоры о вступлении Украины раньше, чем ожидалось – осенью 2023 года
Об этом в эфире заявила корреспондентка Еспресо Татьяна Высоцкая.
"О начале переговоров о членстве в ЕС. Если еще месяц назад, здесь в кулуарах Европарламента звучали слова о декабре 2023 или уже следующий год. Сейчас из нескольких источников, я слышу о том, что переговоры о вступлении могут начаться осенью. Как мы знаем, уже в июне будет устная оценка мер, принятых Украиной по выполнению своих обязательств перед вступлением в ЕС. После июня следующий уже шаг - осень", – сказала она.
- Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.
- Власти отчитываются, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии, которые были определены при получении статуса кандидата. Однако эксперт по евроинтеграции Вероника Мовчан убеждена , что Украина полностью не выполнила ни одну из семи рекомендаций для дальнейшего движения в ЕС, но прогресс есть.
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