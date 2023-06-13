Об этом в эфире заявила корреспондентка Еспресо Татьяна Высоцкая.

"О начале переговоров о членстве в ЕС. Если еще месяц назад, здесь в кулуарах Европарламента звучали слова о декабре 2023 или уже следующий год. Сейчас из нескольких источников, я слышу о том, что переговоры о вступлении могут начаться осенью. Как мы знаем, уже в июне будет устная оценка мер, принятых Украиной по выполнению своих обязательств перед вступлением в ЕС. После июня следующий уже шаг - осень", – сказала она.