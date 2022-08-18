В Европарламенте просят Еврокомиссию запретить экстрадицию в Россию

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на письмо депутата Европарламента от Болгарии Радана Канева президенту Европарламента Роберте Метсоле.

Этот шаг направлен на предотвращение экстрадиции в Россию Алексея Алчина, гражданина России, который сжег свой паспорт в Болгарии в знак протеста против войны в Украине. Он, вероятно, будет экстрадирован в страну происхождения по решению болгарского суда.

"Все гарантии, предоставленные Российской Федерацией в вопросах прав человека, являются не более чем пустыми декларациями, а любому гражданину России, участвующему в открытой антивоенной и оппозиционной деятельности, угрожают не только пытки, унижение и бесчеловечное обращение, но даже угрожает действенный, если не официально вынесенный, смертный приговор", - написал Канев в письме президенту Европарламента Роберте Метсоле.

Депутат призвал Комиссию дать четкую рекомендацию всем государствам-членам приостановить все текущие и будущие процедуры экстрадиции граждан России, особенно в тех случаях, когда эти граждане выступают против режима в Кремле.

Инициатива сейчас собирает подписи среди депутатов Европарламента.

Россия потребовала экстрадиции Алчина на родину в связи с расследованием налогового мошенничества. Алчин и его супруга Ольга Гюрова убеждены, что российский запрос политически мотивирован.

16 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть границы для граждан России , настаивая, что это единственный способ дать им почувствовать ответственность за действия российского руководства и подтолкнуть российского лидера Владимира Путина к прекращению войны.

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