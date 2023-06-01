Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Обсуждения проекта были активные, они продолжились и во время сессионного заседания. После того, как акт об увеличении объемов производства боеприпасов был утвержден, эта тема передается на уровень Европейского Совета. Начнутся переговоры отдельно с каждым государством ЕС, которое расскажет о своих возможностях по предоставлению Украине боеприпасов или наращиванию производства, прежде всего речь идет о тех боеприпасах, в которых есть большая недостача, а это ракеты класса "земля - земля", артиллерийские снаряды, комплектующие к ракетам и другим боеприпасам, поэтому в срочном порядке начинаются переговоры на уровне Европейского Совета, после чего будет создан обновленный документ, акт о поддержке боеприпасов, который снова будет вынесен на голосование в Европарламенте", - сказала журналистка.

Корреспондент отметила, что голосование планируется на июль 2023 года, но, возможно, этот документ появится в повестке дня сессии Европарламента уже в июне.



"Очень интересно посмотреть на цифры, как принимался этот проект: поддержали 446 депутатов, против – 67, а воздержались – 112. Почему почти треть депутатов не поддержала проект? Есть кулуарная версия, что обиделась группа представителей из фракции Зеленых в Европарламенте, потому что во время обсуждения их правки были отвергнуты большинством. Более 50 депутатов от Зеленых воздержались, а 6 - против.Также интересно, кто голосовал против принятия проекта. Итак, могу сказать, какое государство сколько дало нам голосов против: Германия - 13 из 67, Италия - 8 , Испания – 7, Португалия – 5, Мальта и Словакия по 4, Франция, Чехия и Нидерланды по 3, а другие страны – по одному голосу", - сообщила Высоцкая.