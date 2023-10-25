В Европарламенте предлагают передать Украине конфискованную в Ливии военную технику

Об этом пишет Politico, ссылаясь на RTL Nieuws.

"Депутаты Европарламента хотят найти практическое применение для 146 единиц бронетехники, конфискованных в прошлом году во время двух операций военно-морской миссии ЕС IRINI в рамках усилий по соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия Ливии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с такой инициативой выступил нидерландский либеральный законодатель Барт Гротуйс.

"Мы призываем вас передать Украине захваченные во время операции IRINI транспортные средства и аналогичное военное оборудование или боеприпасы по этой или другим операциям ЕС", – говорится в письме.

Его подписала Натали Луазо, глава подкомитета парламента по вопросам обороны, и депутат Европарламента от Бельгии Ги Верхофстадт.

В эту пятницу письмо Гротуйса будет направлено государствам-членам Комитета по вопросам политики и безопасности и Комитета Европейского фонда мира, который руководит выделяемым Украине внебюджетным финансированием ЕС.

Издание отмечает, что такое решение было принято в связи с планами США отправить в Украину боеприпасы, конфискованные в Иране.

"Поскольку это делают США, почему мы не можем?", - добавил Гротуйс.