В Европарламенте предлагают передать Украине конфискованную в Ливии военную технику
Депутаты Европарламента предлагают передать Украине 146 единиц бронетехники, конфискованных в Ливии в рамках эмбарго ООН
Об этом пишет Politico, ссылаясь на RTL Nieuws.
"Депутаты Европарламента хотят найти практическое применение для 146 единиц бронетехники, конфискованных в прошлом году во время двух операций военно-морской миссии ЕС IRINI в рамках усилий по соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия Ливии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с такой инициативой выступил нидерландский либеральный законодатель Барт Гротуйс.
"Мы призываем вас передать Украине захваченные во время операции IRINI транспортные средства и аналогичное военное оборудование или боеприпасы по этой или другим операциям ЕС", – говорится в письме.
Его подписала Натали Луазо, глава подкомитета парламента по вопросам обороны, и депутат Европарламента от Бельгии Ги Верхофстадт.
В эту пятницу письмо Гротуйса будет направлено государствам-членам Комитета по вопросам политики и безопасности и Комитета Европейского фонда мира, который руководит выделяемым Украине внебюджетным финансированием ЕС.
Издание отмечает, что такое решение было принято в связи с планами США отправить в Украину боеприпасы, конфискованные в Иране.
"Поскольку это делают США, почему мы не можем?", - добавил Гротуйс.
- В октябре стало известно, что США планирует передать Украине конфискованное иранское оружие и боеприпасы, чтобы помочь справиться с недостатком необходимого ВСУ вооружения.
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