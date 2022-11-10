Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины

Теперь ратифицировать соглашение должен Европейский Совет.

Благодаря этому соглашению, которое начало действовать в июне, еще до завершения ратификационных процедур, украинские водители продолжают использовать отечественные водительские удостоверения и сертификаты о профессиональной компетентности для вождения в ЕС, которые есть, без необходимости получать международное водительское удостоверение.

Результат действия "транспортного безвиза" – увеличение товарооборота. Как отметили в министерстве, за июль – сентябрь 2022 г. по сравнению с апрелем – июнем физический объем экспорта грузов вырос на 54%, а импорта – на 67%. В денежном выражении экспорт грузов увеличился на 3,3%, а импорт – на 38%.

Кроме того, с начала действия "транспортного безвиза" с Евросоюзом выросло количество автоперевозчиков, пересекающих государственную границу Украины в направлении ЕС. За июль – август 2022 года их увеличилось на 21% по сравнению с маем – июнем. А по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – на 44%. Также перевозчики стали больше раз (на 32%) пересекать границу.

Срок действия Соглашения между ЕС и Украиной составляет год. Украина и ЕС сейчас работают над продлением этого срока еще на год.

Украина подписала "транспортный безвиз" с Евросоюзом 29 июня во французском Лионе. Соглашение упраздняет необходимость получения разрешений украинскими перевозчиками для двусторонних и транзитных перевозок в ЕС. Также она позволяет избежать остановки экспорта нашей продукции из-за пунктов пропуска.

16 сентября Зеленский утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе"

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