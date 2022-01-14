В Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко, - евродепутат
Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель назвала грязными политическими играми дело против пятого президента Украины Петра Порошенко
Об этом она заявила в интервью Прямому.
Евродепутат подчеркнула, что Европейский парламент применит санкции против лиц, причастных к политическому преследованию пятого президента Украины.
"В целом, мы видим, что есть угроза значительного отката назад в демократических стандартах в Украине. Это использование политизированного правосудия, выборочного правосудия против политических оппонентов, о чем мы знаем со времен Януковича. Я очень сожалею, что история повторяется снова, мы возвращаемся в домайданные времена и снова видим дела против политических оппонентов. Я бы не рекомендовала кому-либо в Украине - ни прокурорам, ни политикам, ни судьям участвовать в этих грязных политических играх", - подчеркнула евродепутат.
Она также отметила, что репрессии против лидера оппозиции во время эскалации российских войск на границах - на пользу Путину.
"Это еще одна сторона этого вопроса. Страна должна быть объединенной, и нужно стараться найти общую позицию, как противодействовать общему внешнему врагу, а не бороться с внутренними политическими оппонентами в Украине. Я думаю, что это не очень разумно - сейчас играть на руку Путину возможным арестом бывшего президента Украины", - говорит Виола фон Крамон.
"Мы должны очень внимательно к этому отнестись. Мы видели, какие именно обвинения выдвигаются, они все искусственные, вымышленные и это четко напоминает мне времена Януковича, когда он посадил в тюрьму Юлию Тимошенко и арестовал многих других бывших политиков. Это очень похоже" , - говорит депутат Европарламента.
"Хорошо, когда есть честная политическая конкуренция. Если у нас выборы впереди, то в политике нужно бороться политическими методами, а не через использование правосудия. И конечно, когда мы видим, какие политические оппоненты сегодня в Украине, то, конечно, бывший президент есть серьезным конкурентом и тем, кто может представлять угрозу для действующего президента", - отмечает депутат.
Она также отметила: "Если вы посмотрите на период 2010-2011 годов, то причастные судьи и политики попали под индивидуальные санкции. Конечно, санкции должны быть внимательно выверены и избраны. Мы не заинтересованы наказывать непричастных к этим грязным политическим играм. Но люди, которые откровенно поддерживают такие грязные политические игры, конечно, должны ощутить политические и экономические последствия. Мы здесь в Европарламенте очень четко на этом настаиваем. Мы уже обратились за целевыми санкциями против российских судей, вовлеченных в политическое правосудие. И конечно, мы будем выступать за такие же санкции в случае Украины. Мы будем выступать за целевые санкции против тех лиц, которые вовлечены в эти грязные игры".
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