Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, невзирая на усилия ООН и Турции. ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира", - заявила она.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для продления соглашения оккупанты требовали:

переподключения Россельхозбанка к SWIFT

возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты

возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле.

В эти выходные последнее судно покинуло порт Одессы в рамках действующего "зернового соглашения".

17 июля спикер президента России Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении действия "зернового соглашения". В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продление "зернового соглашения".