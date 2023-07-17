В Еврокомиссии заявление РФ о прекращении действия "зернового соглашения" назвали циничным шагом
В Еврокомиссии отреагировали на заявление России о прекращении действия "зернового соглашения", которое обеспечивает экспорт украинского зерна в страны Азии, Африки и Ближнего Востока
Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я решительно осуждаю циничный шаг России прекратить Черноморскую зерновую инициативу, невзирая на усилия ООН и Турции. ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для незащищенных слоев населения мира", - заявила она.
Что известно о "зерновом соглашении"
Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.
В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . Оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.
В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.
Для продления соглашения оккупанты требовали:
- переподключения Россельхозбанка к SWIFT
- возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
- отмены ограничений на страхование и перестрахование плюс снятия запрета на доступ в порты
- возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
- разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.
17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.
5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле.
В эти выходные последнее судно покинуло порт Одессы в рамках действующего "зернового соглашения".
17 июля спикер президента России Дмитрий Песков заявил о фактическом прекращении действия "зернового соглашения". В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным продление "зернового соглашения".
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