В Еврокомиссии заявили, что найдут способ выделить Украине 18 млрд евро, несмотря на позицию Венгрии
В Еврокомиссии заявили, что Украина получит 18 млрд евро, несмотря на позицию Венгрии, ведь нельзя, чтобы одна страна блокировала помощь Евросоюза
Об этом в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Европейского совета по экономическим и финансовым вопросам сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Интерфакс-Украина .
Напомним, 6 декабря Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на 18 млрд евро от ЕС.
"Государства-члены готовы работать, чтобы гарантировать поступление этих финансов в Украину уже в январе. Украина находится в состоянии войны и отчаянно нуждается в поддержке. Мы не можем дать возможность одному государству-члену отсрочить и сорвать финансовую поддержку ЕС. Мы это сделаем так или иначе ", – сказал Домбровскис.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии заверил, что работа по поиску решения о том, как предоставить Украине средства, будет продолжаться в ближайшие дни.
"ЕС должен продемонстрировать единство и солидарность и сдержать обещания, данные Украине", - подчеркнул он.
Говоря о возможных вариантах решения, исполнительный вице-президент напомнил, что комиссия их уже очертила.
"Это два варианта - гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС, или это могут быть гарантии государств-членов. Это две возможности", - сказал он.
- 24 ноября Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.
- 2 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что дать Украине денег - это "примитивно и просто", и подчеркнул, что его страна будет блокировать это решение ЕС.
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