Об этом в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Европейского совета по экономическим и финансовым вопросам сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Интерфакс-Украина .

Напомним, 6 декабря Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на 18 млрд евро от ЕС.

"Государства-члены готовы работать, чтобы гарантировать поступление этих финансов в Украину уже в январе. Украина находится в состоянии войны и отчаянно нуждается в поддержке. Мы не можем дать возможность одному государству-члену отсрочить и сорвать финансовую поддержку ЕС. Мы это сделаем так или иначе ", – сказал Домбровскис.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии заверил, что работа по поиску решения о том, как предоставить Украине средства, будет продолжаться в ближайшие дни.

"ЕС должен продемонстрировать единство и солидарность и сдержать обещания, данные Украине", - подчеркнул он.

Говоря о возможных вариантах решения, исполнительный вице-президент напомнил, что комиссия их уже очертила.

"Это два варианта - гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС, или это могут быть гарантии государств-членов. Это две возможности", - сказал он.

24 ноября Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

2 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что дать Украине денег - это "примитивно и просто", и подчеркнул, что его страна будет блокировать это решение ЕС.

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