Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Еврокомиссии заявили, что найдут способ выделить Украине 18 млрд евро, несмотря на позицию Венгрии

В Еврокомиссии заявили, что найдут способ выделить Украине 18 млрд евро, несмотря на позицию Венгрии

6 декабря, 2022 вторник
18:06
Мир

В Еврокомиссии заявили, что Украина получит 18 млрд евро, несмотря на позицию Венгрии, ведь нельзя, чтобы одна страна блокировала помощь Евросоюза

Об этом в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Европейского совета по экономическим и финансовым вопросам сказал исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает Интерфакс-Украина .

Напомним, 6 декабря Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на 18 млрд евро от ЕС.

"Государства-члены готовы работать, чтобы гарантировать поступление этих финансов в Украину уже в январе. Украина находится в состоянии войны и отчаянно нуждается в поддержке. Мы не можем дать возможность одному государству-члену отсрочить и сорвать финансовую поддержку ЕС. Мы это сделаем так или иначе ", – сказал Домбровскис.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии заверил, что работа по поиску решения о том, как предоставить Украине средства, будет продолжаться в ближайшие дни.

"ЕС должен продемонстрировать единство и солидарность и сдержать обещания, данные Украине", - подчеркнул он.

Говоря о возможных вариантах решения, исполнительный вице-президент напомнил, что комиссия их уже очертила.

"Это два варианта - гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС, или это могут быть гарантии государств-членов. Это две возможности", - сказал он.

  • 24 ноября Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.
  • 2 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил , что дать Украине денег - это "примитивно и просто", и подчеркнул, что его страна будет блокировать это решение ЕС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Еврокомиссия
Венгрия
помощь Украине
Читайте также:
Путін
3 декабря, 2022 суббота
В ISW выяснили, каких уступок требует РФ для начала мирных переговоров
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко
3 декабря, 2022 суббота
Армия Беларуси, вероятнее всего, повернет оружие против ставленников Кремля, - Пионтковский
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
4 декабря, 2022 воскресенье
Усик рассказал, что он сказал Фьюри во время первой дуэли взглядов
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.65
    Покупка 39.65
    Продажа 40.3
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.87
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
6 декабря
20:02
OPINION
Этот "Дождь" не надолго…
19:58
На Сумщине в результате российского обстрела из "градов" ранен 69-летний мужчина
19:58
Обновлено
ЧМ-2022: результаты и расписание всех матчей 1/8 финала, сетка плей-офф
19:50
Авиация ВСУ за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения врага и 2 – по ракетно-зенитным комплексам
19:45
Марокко сенсационно победило Испанию и вышло в четвертьфинал ЧМ-2022
19:44
Россияне ударили по Краматорску 4 ракетами: повреждены 39 жилых домов и школа вблизи города
19:41
В течение суток оккупанты совершили 10 обстрелов и нанесли 4 ракетных удара, - Генштаб
19:32
Норвегия передает почти €15 млн миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине
19:32
В Донецкой области дезертировали два десятка российских военных, всех их уничтожили, - Генштаб
19:28
Россия может зафиксировать стоимость своей нефти в ответ на потолок цен, – Bloomberg
19:14
Кривой Рог
В Кривом Роге подвергся ракетному удару объект промышленной инфраструктуры
19:13
В Белгородской и Курской областях РФ объявили о создании отрядов терробороны
19:02
Минцифры усилит сотрудничество в сфере киберзащиты с крупнейшей разведывательной компанией мира Recorded Future
18:53
Зеленская, Зинкевич, Паевская: в топ-100 самых влиятельных женщин в 2022 году вошли 8 украинок
18:53
Эксклюзив
Рассылка кровавых конвертов в украинские посольства показывает, что у России нет "дна", - эксперт по безопасности Хара
18:53
"Индия имеет возможность покупать российскую нефть дешево, потому что украинцы страдают от агрессии РФ": Кулеба призвал Нью-Дели расширить поддержку Киева
18:05
OPINION
У войны много женских лиц
17:56
Лидер Китая отправляется с визитом в Саудовскую Аравию, где встретится с главами 14 арабских государств, - CNN
17:47
В Украине из-за войны считается пропавшим без вести 331 ребенок, с 24 февраля разыскали 7998 детей
17:43
Эксклюзив
США могли перестраховаться и удалить из HIMARS программу для запуска ATACMS, – главред Defense Express Катков
17:42
В результате массированных атак РФ повреждено 35% ключевых объектов украинской энергосистемы
17:41
Свет
Половина Киевской области до сих пор без света, - глава ОВА
17:34
С начала полномасштабной войны на финансирование армии и безопасность выделили более 1,1 трлн, - Шмыгаль
17:33
"Целее будут": в Днепре на территорию КП "Зооконтроль" перенесут памятники, связанные с РФ
17:30
Анонс
Путин со слезами на глазах благодарит военных. Программа "Кацаповедение" в 18:00
17:25
В Ростовской области вероятный дезертир обстрелял полицейских из пулемета
17:23
Северная Македония лишила гражданства находящегося в розыске экс-нардепа Онищенко - СМИ
17:15
Россияне обстреляли Херсон, погиб работник водоканала
17:11
Исследователи насчитали в Папуа - Новой Гвинее 17 млн населения – вдвое больше, чем по официальным данным
17:04
В новый пакет санкций ЕС предлагают включить запрет 4 росканалов и экспорта на 2,3 млрд евро, - СМИ
17:01
Эксклюзив
Мы атаковали аэродромы РФ, и мы будем делать это и дальше, - военный аналитик Гетьман
16:56
Беларусские пограничники используют беженцев из Ирана и Пакистана, чтобы выявлять уязвимые участки украинской границы, - ЦНС
16:41
В Одессе возобновили электроснабжение объектов критической инфраструктуры и некоторых районов города
16:36
В Минэнерго заявили, что Россию нужно лишить статуса страны - члена МАГАТЭ
16:24
Неотложные операции и госпитализации не будут прекращаться, несмотря на угрозу обесточивания, - Минздрав
16:23
Арестович и генератор: Google обнародовал самые популярные запросы украинцев в 2022-м
16:19
Эксклюзив
Россияне бьют даже по трансформаторам, питающим несколько улиц в селах, - глава Сумской ОВА
16:18
На восстановление энергосистемы нужно еще несколько суток, - Укрэнерго
16:15
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:08
OPINION
Чем ближе к освобождению Крыма — тем больше российских ИПСО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV