В Еврокомиссии речь Путина на Валдайском форуме назвали "орвелловской"

Свое мнение по этому поводу высказала представитель Европейской службы внешних дел Набила Массрали, передает одно из украинских СМИ .

"По моему мнению, эту речь нельзя назвать иначе как орвелловской. В речи Путина неправильное - это правильное, правильное - это неправильное, правда - это "неправда", а неправда называется правдой", - подчеркнула спикер.

Она напомнила всем, что российская агрессия создала ощутимые последствия для всего мира.

"Позвольте напомнить о некоторых фактах – что это Россия ведет противоправную непровоцированную агрессивную войну против Украины, что это российские вооруженные силы стоят за зверствами в Сирии и военными преступлениями против гражданского населения в Украине, против женщин и детей. Это факт, что это Россия кричаще нарушает международное законодательство и Хартию ООН, что эти действия России угрожают миру и безопасности не только в Европе - российская агрессия создала ощутимые последствия для всего мира", - добавила она.