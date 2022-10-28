В Еврокомиссии речь Путина на Валдайском форуме назвали "орвелловской"
В Еврокомиссии назвали речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме "орвелловской"
Свое мнение по этому поводу высказала представитель Европейской службы внешних дел Набила Массрали, передает одно из украинских СМИ .
"По моему мнению, эту речь нельзя назвать иначе как орвелловской. В речи Путина неправильное - это правильное, правильное - это неправильное, правда - это "неправда", а неправда называется правдой", - подчеркнула спикер.
Она напомнила всем, что российская агрессия создала ощутимые последствия для всего мира.
"Позвольте напомнить о некоторых фактах – что это Россия ведет противоправную непровоцированную агрессивную войну против Украины, что это российские вооруженные силы стоят за зверствами в Сирии и военными преступлениями против гражданского населения в Украине, против женщин и детей. Это факт, что это Россия кричаще нарушает международное законодательство и Хартию ООН, что эти действия России угрожают миру и безопасности не только в Европе - российская агрессия создала ощутимые последствия для всего мира", - добавила она.
- 27 октября Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве. Свое выступление Путин начал с обвинений в адрес Запада, который якобы "все сваливает" на Кремль. Путин заявил , что Западу придется начать разговор о "общем будущем".
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а в конечном итоге станет " последним императором , приведшим к падению империи".
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