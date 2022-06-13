В Еврокомиссии провели предварительные дебаты по поводу статуса кандидата в ЕС для Украины, - журналист Йозавяк
Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата в Евросоюз
Об этом написал журналист Радио Свобода Рикард Йозавяк в Twitter .
"Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все равно остаются вопросы по Грузии. Решение будет принято в пятницу, и страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", - отметил он.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишина заявила , что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.
- Правительство Нидерландов определится относительно поддержки предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии .
- Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии
- По данным Bloomberg, Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС , но выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель допускает предоставление Украине статуса кандидата .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 35.01
-
EUR
Покупка 35.64Продажа 36.98
- Актуальное
- Важное