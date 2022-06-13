Об этом написал журналист Радио Свобода Рикард Йозавяк в Twitter .

"Европейская комиссия провела ориентационные дебаты по заявке на членство Украины, Молдовы и Грузии. Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все равно остаются вопросы по Грузии. Решение будет принято в пятницу, и страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", - отметил он.