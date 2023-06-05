В Еврокомиссии просят компании маркировать весь контент, произведенный искусственным интеллектом
Заместитель главы Еврокомиссии Вера Йоурова считает, что компании должны маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, в рамках борьбы с фейковыми новостями
Об этом пишет Reuters .
В Еврокомиссии растет обеспокоенность по поводу возможного злоупотребления технологией ИИ и вероятности того, что злоумышленники и даже правительства могут использовать ее для получения гораздо большего количества дезинформации, чем раньше.
"Подписанты, интегрирующие генеративный искусственный интеллект в свои сервисы, такие как Bingchat для Microsoft, Bard для Google, должны создать необходимые гарантии, чтобы эти сервисы не могли использоваться злоумышленниками для создания дезинформации", - сказала Йоурова на пресс-конференции.
"Подписанты, имеющие сервисы с потенциалом для распространения дезинформации, созданной искусственным интеллектом, должны, в свою очередь, ввести технологию для распознавания такого контента и четкого обозначения для пользователей", - добавила она.
Что известно о ИИ
19 апреля бизнесмен Илон Маск заявил, что искусственный интеллект, который он планирует создать, будет пытаться "понять природу Вселенной" и с меньшей вероятностью захочет "уничтожить человечество".
Google планирует привлечь систему генеративного искусственного интеллекта в своей рекламной кампании.
В Tinder будут верифицировать пользователей благодаря искусственному интеллекту и видеоселфу.
Генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал, что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.
Согласно исследованию Всемирного экономического форума, технологии и искусственный интеллект могут лишить работы 26 млн человек в течение 5 лет.
Джеффри Хинтон, автор технологии, легшей в основу ИИ, заявил , искусственный интеллект может вызвать целый ряд угроз - среди которых фейки и безработица.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.85
Покупка 36.85Продажа 37.43
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное