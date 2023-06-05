Об этом пишет Reuters .

В Еврокомиссии растет обеспокоенность по поводу возможного злоупотребления технологией ИИ и вероятности того, что злоумышленники и даже правительства могут использовать ее для получения гораздо большего количества дезинформации, чем раньше.

"Подписанты, интегрирующие генеративный искусственный интеллект в свои сервисы, такие как Bingchat для Microsoft, Bard для Google, должны создать необходимые гарантии, чтобы эти сервисы не могли использоваться злоумышленниками для создания дезинформации", - сказала Йоурова на пресс-конференции.

"Подписанты, имеющие сервисы с потенциалом для распространения дезинформации, созданной искусственным интеллектом, должны, в свою очередь, ввести технологию для распознавания такого контента и четкого обозначения для пользователей", - добавила она.

Что известно о ИИ

19 апреля бизнесмен Илон Маск заявил, что искусственный интеллект, который он планирует создать, будет пытаться "понять природу Вселенной" и с меньшей вероятностью захочет "уничтожить человечество".

Google планирует привлечь систему генеративного искусственного интеллекта в своей рекламной кампании.

В Tinder будут верифицировать пользователей благодаря искусственному интеллекту и видеоселфу.

Генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал, что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.

Согласно исследованию Всемирного экономического форума, технологии и искусственный интеллект могут лишить работы 26 млн человек в течение 5 лет.

Джеффри Хинтон, автор технологии, легшей в основу ИИ, заявил , искусственный интеллект может вызвать целый ряд угроз - среди которых фейки и безработица.