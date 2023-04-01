В Еврокомиссии прокомментировали слухи о претензиях фон дер Ляйен на должность генсека НАТО
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не претендует на должность нового генерального секретаря НАТО
Об этом сообщил представитель Еврокомиссии агентства dpa, передает DW .
Он назвал публикацию британского таблоида о том, что Урсула фон дер Ляйен стремится заменить на должности генсека Альянса Йенса Столтенберга, не соответствующей действительности.
"Сообщения The Sun являются необоснованными спекуляциями", - сказал спикер Еврокомиссии.
Йенс Столтенберг должен сложить полномочия в октябре 2023 года. Урсула фон дер Ляйен будет руководить Еврокомиссией до лета 2024 года.
- 1 апреля газета The Sun написала, что Урсула фон дер Ляйен претендует на пост генсека НАТО, однако Лондон, по всей вероятности, заблокирует ее кандидатуру.
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