Об этом сообщил представитель Еврокомиссии агентства dpa, передает DW .

Он назвал публикацию британского таблоида о том, что Урсула фон дер Ляйен стремится заменить на должности генсека Альянса Йенса Столтенберга, не соответствующей действительности.

"Сообщения The Sun являются необоснованными спекуляциями", - сказал спикер Еврокомиссии.

Йенс Столтенберг должен сложить полномочия в октябре 2023 года. Урсула фон дер Ляйен будет руководить Еврокомиссией до лета 2024 года.