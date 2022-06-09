В Еврокомиссии пригрозили Венгрии судом из-за дискриминационных цен на топливо для иностранных авто, - Reuters

Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на письмо Европейского комиссара по внутренней торговле и услугам Тьерри Бретона.

Отмечается, что ранее в этом году Венгрия заявила, что грузовики массой свыше 7,5 тонн и грузовики с иностранными номерными знаками массой свыше 3,5 тонн не будут иметь права на субсидированное топливо по цене 480 форинтов (1,31 доллара) за литр, а должны платить по рыночным ценам.

По словам Бретона, это означает, что автомобили с номерными знаками из других стран ЕС должны платить за топливо на 50-60% больше по сравнению с автомобилями с венгерскими номерными знаками, что является косвенной дискриминацией и противоречит правилам ЕС.

"Я прошу вас предоставить нам ваш ответ об обоснованности и сроке действия этих мер, которые могут нарушать законодательство ЕС", - отметил Бретон в письме министру по вопросам инноваций и технологий Венгрии.

"Я также прошу вас приостановить применение этих мер до тех пор, пока не будет обеспечено их соответствие законодательству ЕС", - написал он.

Бретон отметил, что Европейская комиссия оставляет за собой право инициировать срочные разбирательства по поводу нарушения прав, которые в конечном счете могут привести к судебному иску против Венгрии и возможным штрафам.

Согласно директиве об услугах страны ЕС должны обеспечить, чтобы компании не дискриминировали получателей услуг, применяя более высокие цены из-за национальности или страны проживания получателя, а дифференцированный подход допускается только в том случае, если отличия прямо обоснованы.

Напомним, 4 июня в Варшаве активисты организовали перформанс под посольством Венгрии. Во время перформанса Виктор Орбан официально открыл варшавский участок нефтепровода "Дружба" и организовал громкое празднование.

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