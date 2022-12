Об этом написала вице-президент Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Юрова в твиттере.

"Новости о произвольной приостановке аккаунтов журналистов в Twitter - это тревожный сигнал. Акт ЕС по цифровым услугам требует уважать свободу СМИ и фундаментальные права. Это обеспечивается нашим Актом о свободе медиа. Илон Маск должен знать об этом. Есть красные линии. И есть санкции" , – заявила она.

Известно, что 15 декабря твиттер заблокировал аккаунты Дони О'Салливана из CNN, Райана Мака из The New York Times, Дрю Харвелла из The Washington Post и других журналистов, которые "агрессивно" освещали деятельность Маска в последние недели, которые были внезапно приостановлены навсегда. Также был заблокирован аккаунт прогрессивного независимого журналиста Аарона Рупара.

Ни сам Маск, ни руководство соцсети не стали комментировать этот вопрос, платформа не предоставила детальных объяснений такого решения журналистам.

27 октября Илон Маск завершил покупку твиттера. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству. 28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал, что будет соблюдать законы ЕС.

Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter и сказал, что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации. Также он заявил, что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября Илон Маск презентовал концепцию Twitter 2.0, где будут зашифрованы сообщения, голосовой и видеочат.

12 декабря прошел перезапуск сервиса Twitter Blue, где пользователи сети смогут приобрести галочку верификации. Для владельцев Apple она обойдется дороже.

Компания Twitter в понедельник, 12 декабря, распустила совет безопасности и доверия, консультировавшего платформы социальных сетей о решениях относительно сайтов.

