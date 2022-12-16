Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Еврокомиссии предупредили Маска после блокировки в твиттере нескольких американских журналистов

В Еврокомиссии предупредили Маска после блокировки в твиттере нескольких американских журналистов

16 декабря, 2022 пятница
15:30
Мир

ЕС требует уважать свободу СМИ и фундаментальные права по цифровым услугам, поэтому высказало владельцу твиттера Илону Маску предупреждение после блокирования нескольких американских журналистов

Об этом написала вице-президент Еврокомиссии по ценностям и прозрачности Вера Юрова в твиттере.

"Новости о произвольной приостановке аккаунтов журналистов в Twitter - это тревожный сигнал. Акт ЕС по цифровым услугам требует уважать свободу СМИ и фундаментальные права. Это обеспечивается нашим Актом о свободе медиа. Илон Маск должен знать об этом. Есть красные линии. И есть санкции" , – заявила она.

Известно, что 15 декабря твиттер заблокировал аккаунты Дони О'Салливана из CNN, Райана Мака из The New York Times, Дрю Харвелла из The Washington Post и других журналистов, которые "агрессивно" освещали деятельность Маска в последние недели, которые были внезапно приостановлены навсегда. Также был заблокирован аккаунт прогрессивного независимого журналиста Аарона Рупара.

Ни сам Маск, ни руководство соцсети не стали комментировать этот вопрос, платформа не предоставила детальных объяснений такого решения журналистам.

  • 27 октября Илон Маск завершил покупку твиттера. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству. 28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал,  что будет соблюдать законы ЕС.
  • Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter и сказал, что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации. Также он заявил, что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.
  • 22 ноября Илон Маск презентовал концепцию Twitter 2.0, где будут зашифрованы сообщения, голосовой и видеочат.
  • 12 декабря прошел перезапуск сервиса Twitter Blue, где пользователи сети смогут приобрести галочку верификации. Для владельцев Apple она обойдется дороже.
  • Компания Twitter в понедельник, 12 декабря, распустила совет безопасности и доверия, консультировавшего платформы социальных сетей о решениях  относительно сайтов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Еврокомиссия
Илон Маск
Читайте также:
15 декабря, 2022 четверг
Залужный в интервью The Economist: Россиян и любых других врагов нужно убивать, просто убивать
енергетичні системи
15 декабря, 2022 четверг
Оккупанты массированно обстреляли энергообъект ДТЭК: мирным жителям ограничено теплоснабжение
нафта танкер корабель
Автор Олег Дорожовец
15 декабря, 2022 четверг
Темный флот Виктора Артемова: как украинский бизнесмен создал глобальную схему нефтяной контрабанды
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.16
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
16 декабря
16:04
OPINION
Добкин – каких фронтов воин?
16:02
Сенат США утвердил оборонный бюджет, в котором предусмотрены $800 млн для Украины
15:33
Инфографика
Актуальный курс валют сегодня: стоимость доллара, евро, злотого
15:32
Премьер-министр Индии еще раз призвал Путина к диалогу для окончания полномасштабной войны в Украине
15:31
Обновлено
По Запорожью зафиксировано попадание около 15 российских ракет
14:54
Обновлено
На фото ракета, которую сбила украинская ПВО
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: что известно сейчас по регионам
14:52
Обновлено
ВСУ уничтожили 60 из 76 ракет, выпущенных РФ во время массированной атаки по Украине 16 декабря
14:45
Кулеба о массированном ударе РФ: на каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленные на Украину, должны поставляться гаубица, танк, бронемашина
14:36
Всемирный банк
Международная финансовая корпорация поддержала выделение $2 млрд для украинского бизнеса
14:32
Сербия запросила у НАТО разрешение на ввод своих войск в Косово
14:30
Псевдоминистрам "ДНР" объявили подозрение в вывозе украинских детей в Россию
14:28
Оккупанты под видом "ремонта" грабят квартиры в Мариуполе
14:18
Эксклюзив
Кремль пытается открыть второй фронт на Балканском полуострове, - руководитель проекта "Балканский обозреватель" Ищенко
14:14
ФИФА отказала Зеленскому в просьбе поделиться посланием мира на финале Чемпионата мира, - CNN
14:07
Украина получила первый груз аварийно-ремонтного оборудования от США
14:01
OPINION
Ракетные удары – это геноцид украинцев со стороны не Путина, а россиян
13:59
Отправляли за $8 тыс., как моряков: в Одессе разоблачили схему бегства уклонщиков за границу
13:53
Книга года BBC-2022: объявили победителей премии
13:49
Эксклюзив
Украина до 24 февраля создала качественное технологическое преимущество над российским войском благодаря системе тактического управления "Кропива", - капитан ВСУ Лось
13:43
Петр Порошенко
Порошенко привез грузовики с прицепами в бригаду артразведки на восточный фронт
13:37
Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме страны
13:01
Путин встретится с Лукашенко в Минске: о чем будут говорить
12:57
Свет
В Молдове возможны перебои с энергоснабжением из-за ударов РФ по Украине
12:53
Обновлено
В Кривом Роге российская ракета попала в дом: два человека погибли, восемь - ранены
12:20
Обновлено
В результате повреждения энергоинфраструктуры ряд железнодорожных участков обесточен, задерживается по меньшей мере 17 поездов
12:09
OPINION
Варфоломей дал понять, что считает "русский мир" ересью
12:05
"Стоит ли еще больше тормозить процесс передачи ПРО, чтобы "не допустить эскалации": Подоляк об очередной ракетной атаке РФ
12:04
В Минобороны прокомментировали утренний массированный обстрел Украины: Россия надеется изменить ход войны в свою пользу
11:52
Диана Панченко
Последний путь Панченко. Как пропагандистка Медведчука стала ртом оккупации
11:35
Женщины в Луганске были вынуждены рожать в коридорах или каретах скорой: раненые оккупанты заполнили медучреждение
11:17
За время полномасштабной войны в результате действия России погибли 449 детей и еще 859 получили ранения
10:58
Массированная атака РФ по Украине: повреждены энергообъекты как на Востоке, так и на юге страны
10:47
За сутки ВСУ ликвидировали 680 российских оккупантов, 5 танков и 5 беспилотников
10:04
OPINION
Запад поставил Россию "на растяжку"
09:17
OPINION
Николай Княжицкий
"Русский мир" и "российская церковь" должны быть запрещены в Украине
09:15
За прошедшие сутки захватчики обстреляли ракетами Харьков и больницу в Купянске
08:59
Европейский Союз стремится наладить совместную закупку оружия
08:48
Укрпочта открывает Новогоднюю резиденцию для детей и взрослых
08:28
За минувшие сутки россияне убили еще 7 гражданских жителей Донецкой области
08:19
Эксклюзив
В Херсонской области возросло количество желающих эвакуироваться, - депутат облсовета Хлань
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV