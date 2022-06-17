Об этом сообщает "Европейская Правда" со ссылкой на прямую речь президента Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.



"Много работы нужно проделать. Например, в сфере верховенства права. Украина уже зашла далеко в создании необходимых институций для эффективного функционирования судебной системы и прокуратуры. Фокус теперь должен быть смещен на ускорение процесса отбора судей Конституционного суда, а также членов Высшего совета правосудия", – заявила фон дер Ляен.

Она также сообщила, что Украина добилась значительных успехов в сфере антикоррупции, в частности в создании необходимых антикоррупционных органов.

"Фокус теперь должен быть на назначении нового руководителя Антикоррупционной прокуратуры и нового директора Антикоррупционного бюро. Антикоррупционные органы есть, теперь они должны заработать в полную силу", - отметила фон дер Ляен.



Кроме того, она особо отметила инициированный Зеленским в 2021 году закон о деолигархизации.

"На самом деле, это единственная страна Восточного партнерства, которая это сделала. Это хорошо. Теперь все зависит от имплементации, чтобы были заметны результаты", - сказала президент Еврокомиссии.



Также в документе Еврокомиссии отдельно уточняется перечень требований, которые Украина должна выполнить на пути членства в ЕС:

Ввести законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Завершить проверку добропорядочности Этическим советом кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов для создания Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Усиливать борьбу с коррупцией, в том числе на высоком уровне, путем активных и эффективных расследований; завершить назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры путем аттестации определившегося победителя конкурса и начать и завершить процесс отбора на должность нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF); принять комплексный стратегический план реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины. Ввести антиолигархический закон для ограничения чрезмерного влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь; это должно быть сделано юридически обоснованным способом, учитывая будущее заключение Венецианской комиссии по соответствующему законодательству. Преодолеть влияние корыстных интересов путем принятия закона о СМИ, который согласовывает законодательство Украины с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и предоставляет полномочия независимому регулятору СМИ. Завершить реформу законодательства о национальных меньшинствах согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Отмечается, что Еврокомиссия будет отслеживать прогресс Украины в выполнении этих шагов и отчитываться о них вместе с детальной оценкой страны до конца 2022 года.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb