В Еврокомиссии ожидают ощутимые перебои поставок газа из России

Об этом Симсон заявила после заседания министров по вопросам энергетики государств ЕС, передает Reuters .

"С начала вторжения России в Украину мы знали, что очень серьезный перебой (в поставках газа, - ред) возможен, а теперь он кажется вероятным. Мы сделали много важной работы, чтобы быть к этому готовыми. Но пора усилить усилия", – отметила она.

По мнению Симсона, последние действия России направлены на дестабилизацию энергетического рынка, увеличение цен и недопущение создания запасов газа.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен считает, что шансы, что странам Европейского Союза не удастся заполнить газовые хранилища, очень малы .

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