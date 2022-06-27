В Еврокомиссии ожидают ощутимые перебои поставок газа из России
Европейская комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС должен быть готов к перебоям в поставках российского газа
Об этом Симсон заявила после заседания министров по вопросам энергетики государств ЕС, передает Reuters .
"С начала вторжения России в Украину мы знали, что очень серьезный перебой (в поставках газа, - ред) возможен, а теперь он кажется вероятным. Мы сделали много важной работы, чтобы быть к этому готовыми. Но пора усилить усилия", – отметила она.
По мнению Симсона, последние действия России направлены на дестабилизацию энергетического рынка, увеличение цен и недопущение создания запасов газа.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен считает, что шансы, что странам Европейского Союза не удастся заполнить газовые хранилища, очень малы .
.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.36
Покупка 34.36Продажа 35.14
-
EUR
Покупка 35.9Продажа 37.05
- Актуальное
- Важное