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В Еврокомиссии одобряют намерение Эстонии конфисковать активы РФ и криминализовать избегание санкций

12 января, 2023 четверг
21:17
Экономика

Намерение Эстонии ввести правовые условия для конфискации российских активов отвечают общей политике ЕС и предложениям Еврокомиссии включить попытки уклониться или обойти санкции ЕС в перечень уголовных преступлений

Об этом сегодня в Брюсселе во время брифинга заявил спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает Укринформ.

"Поскольку российская агрессия против Украины продолжается, очень важно, чтобы ограничительные меры ЕС были полностью имплементированы, и нарушения этих ограничений не оставались безнаказанными… Криминализация действий по уходу от санкций поможет конфисковывать замороженные активы, которые люди пытаются скрыть или изъять, чтобы обойти ограничительные меры. Это является частью наших усилий, чтобы сделать эти ресурсы доступными для восстановления Украины. Мы обычно не комментируем подобные объявления (заявление Эстонии – ред.), но наша позиция в этом смысле очень четкая: это хорошо, если страны-члены предпринимают шаги в этом же направлении", - подчеркнул спикер Еврокомиссии.

Он напомнил, что Еврокомиссия еще 2 декабря прошлого года представила предложение гармонизировать уголовную ответственность и систему взысканий на территории ЕС за нарушение уже применяемых ограничительных мер. Такие противоправные действия были отнесены к принятому минувшей весной перечню действий, которые ЕС относит к уголовным преступлениям.

  • Напомним, 5 января стало известно, что правительство Эстонии работает над конфискацией российских активов в пользу Украины. Более того, Эстония намерена первой среди стран Евросоюза ввести юридическую процедуру ареста российских активов – правовая база для этого появится уже к концу января.

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Криминал
Эстония
санкции против России
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