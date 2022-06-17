В Еврокомиссии назвали обстоятельства, при которых Молдова и Украина могут начать переговоры о вступлении в ЕС
Начало переговоров о вступлении в ЕС будет возможно после того, как Молдова и Украина выполнят условия, и после оценки соблюдения критериев
Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгеи, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня мы принимаем первое решение по всему процессу присоединения. Это значит, что мы предлагаем статус кандидата. Начало переговоров о присоединении – это дальше. Сегодня речь идет не об этом решении. После того как условия будут выполнены, потом нам нужно будет вернуться и подумать о том, соблюдены ли все критерии для того, чтобы сделать следующий шаг, которым будет начало переговоров о вступлении", - отметил Варгеи.
- Напомним, Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
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