Об этом пишет российское издание ТАСС.

"В Евпатории, вероятно, сработала система ПВО, сообщает советник главы Крыма", – говорится в сообщении.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о трех взрывах в районе Евпатории возле села Уютное.

"В районе Евпатории хлопок. Почти. Три взрыва возле с. Уютное. Воздушная тревога, мраZота. Мариупольцы отправившие своих детей на отдых в Евпаторию - это был самый бессмысленный поступок. Говорили - не верьте оккупантам. Нет в украинском Крыму безопасности – сказал он.

Телеграм-каналы публикуют видеоподтверждение ударов.

В Севастополе вечером, 18 августа, раздались взрывы у военного аэродрома Бельбек.

В тот же вечер жители Керчи сообщили, что слышали громкие звуки, похожие на взрывы.

Reuters пишет, что взрывы на авиабазе "Саки" в аннексированном Крыму вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России.

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