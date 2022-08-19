В Евпатории прогремели взрывы. Оккупанты заявили о работе ПВО
В Евпатории во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Пропагандисты сообщают о работе ПВО
Об этом пишет российское издание ТАСС.
"В Евпатории, вероятно, сработала система ПВО, сообщает советник главы Крыма", – говорится в сообщении.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о трех взрывах в районе Евпатории возле села Уютное.
"В районе Евпатории хлопок. Почти. Три взрыва возле с. Уютное. Воздушная тревога, мраZота. Мариупольцы отправившие своих детей на отдых в Евпаторию - это был самый бессмысленный поступок. Говорили - не верьте оккупантам. Нет в украинском Крыму безопасности – сказал он.
Телеграм-каналы публикуют видеоподтверждение ударов.
- В Севастополе вечером, 18 августа, раздались взрывы у военного аэродрома Бельбек.
- В тот же вечер жители Керчи сообщили, что слышали громкие звуки, похожие на взрывы.
- Reuters пишет, что взрывы на авиабазе "Саки" в аннексированном Крыму вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России.
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