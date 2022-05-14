В эвакуации в Польше родилось более 2500 украинских малышей, - Елена Зеленская

Об этом сообщила супруга президента Украины Елена Зеленская на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что Польша приняла больше украинских беженцев - более 3 млн, и предоставила им права на медицину и образование. По ее словам, Польша также приняла на лечение сотни украинских детей с онкологией в рамках совместных "рейсов жизни" из Львова.

"Все это мы обсудили сегодня с госпожой Агатой Корнгаузер-Дудой, первой леди Польши, во время видеообщения. Она говорит, что гордится соотечественниками, которые "открыли свои сердца и дома для сестер и братьев" из Украины. Сама же не только помогает украинцам в Польше (президентские супруги даже отдали нашим гражданам под дома три свои резиденции!), но и посетили Украину – Черновцы и Каменец-Подольский", - написала она.

Первая леди предложила своей коллеге из Польши взять под патронат инициативу "Книги без границ" на территории Польши. В рамках этой программы украинских детей-беженцев снабжают книгами на родном языке.

"Наши издатели предоставляют макеты, а иностранные их печатают. Очень рада, что она согласилась! Госпожа Агата – из литературной семьи и сама филолог, поэтому под ее руководством все получится лучше", - написала Зеленская.

В пяти странах Европы для вынужденно переселенных детей из Украины напечатали 25 716 книг.

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