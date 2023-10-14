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В эвакуации нуждаются 243 человека: Лубинец прибыл в Каир, чтобы помочь украинцам выбраться из сектора Газы

14 октября, 2023 суббота
19:10
Война в Израиле

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в столицу Египта Каир, чтобы помочь украинцам выбраться из сектора Газы: в эвакуации нуждаются 243 человека

Об этом Лубинец написал в facebook .

"Прибыл в Каир (Египет) для того, чтобы помочь наладить механизм эвакуации наших граждан из сектора Газы. В результате нападения террористов ХАМАС на Израиль в секторе Газы остаются заблокированными гражданские граждане Украины. Ситуация там критическая. Люди без света, коммуникаций, в опасности. Поэтому сейчас в срочной эвакуации нуждаются 243 украинца, а именно женщины и дети", - отметил он.

Лубинец напомнил, что пограничный пункт пересечения "Рафах" между Египтом и сектором Газы заблокирован. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить омбудсмена для встреч с соответствующими органами, которые помогут с решением этого вопроса.

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В настоящее время Лубинец сотрудничает с Национальной комиссией по правам человека Египта и провел встречу с президентом комиссии Муширой Хаттаб. Они обсудили механизм возвращения домой украинцев.

"Также в активном режиме работают украинские дипломаты и другие компетентные органы госвласти Украины", – добавил Лубинец.

События в Израиле: что известно об украинцах

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Тогда представитель МИД Украины заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что посольство получает обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны.

Вечером субботы президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины. Тогда же стало известно, что оперативный штаб МИД Украины разыскал одного украинца, который накануне пропал на юге Израиля. В то же время в секторе Газа сейчас находится до 200 граждан Украины.

8 октября стало известно о двух погибших во время событий в Израиле гражданках Украины. Дипломаты принимали меры по репатриации их тел.

Днем позже дипломаты эвакуировали из израильского города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков. В частности, удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля.

Во вторник, 10 октября, дипломаты разыскали в Израиле еще семерых граждан Украины. Посольство также помогло шести семьям найти временное жилье в Израиле.

Утром среды, 11 октября, представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил о гибели в Израиле еще одного украинца, а по состоянию на 12 октября было известно о семи погибших. Позже стало известно, что в Израиле погибли еще четверо украинцев. Таким образом, число погибших возросло до 11. Еще 9 граждан Украины считаются пропавшими без вести.

Впоследствии посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил , что информация о том, что пропавшие в Израиле граждане Украины могут находиться в плену террористов ХАМАС, не подтвердилась.

Общество
Мир
Украина
Израиль
Палестина
Египет
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