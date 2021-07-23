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В эту субботу кто-то из Украины может выиграть 174 миллиона долларов в лотерее Powerball

23 июля, 2021 пятница
10:00
Новости лотерея

Лотерейный джекпот американской лотереи в $174 миллионов (4,7 миллиарда гривен) – крупнейший в мире на сегодняшний день. Первый в мире лотерейный сервис Thelotter.net предлагает украинцам официально принять участие в тираже

“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $174 миллиона (эквивалентно 4,7 миллиардам гривен) в лотерее Powerball,” – говорит представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

Джекпот Powerballдостиг $174 млн, это свыше 4,7 миллиардов гривен. Ближайший тираж пройдет вечером в субботу, 24 июля.

Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

theLotter.net – ведущий в мире онлайн сервис по продаже официальных лотерейных билетов. “Конечно, выиграть джекпот Powerballможно только купив лотерейный билет. Раньше для этого было нужно специально ехать в США, чтобы купить лотерейный билет лично. К счастью, в этом больше нет необходимости,” -добавляет он.

“Миллионы людей со всего мира заказывают лотерейные билеты онлайн, через наш сервис. Мы рады, что сегодня мы можем предлагать наши услуги и жителям Украины," - продолжает Коореманс.

Вот как это работает

“Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. “Используя онлайн лотерейный сервисtheLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи PowerballСША с официальными билетами.”

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotterпросто:

1. Зарегистрируйтесь на theLotter.net

2. Выберите лотерею Powerball

3. Выберите 5 номеров (из диапазона 1-69) 

4. Выберите 1 номер ‘Powerball’ (из диапазона 1-26) в оранжевом поле формы

5. Оплатите покупку

“После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerballна нашем сайте, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Да, у нас были победители из Украины!

"Хотя у нас до сих пор еще не было победителей джекпотов из Украины, граждане Украины неоднократно выигрывали в том числе и крупные денежные призы в лотереи на сайте TheLotter.net," - рассказывает представитель пресс-службы сайта.

Так, Наталия  из Украины угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров MegaMillionsСША – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный MegaBall, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов. Как оказалось, по результатам того счастливого для Наталии тиража 26 сентября 2017, никому не удалось сорвать джекпот, зато сразу двое выиграли по $1 миллиону!

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

$174 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.

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