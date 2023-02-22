Об этом он сказал во время выступления перед выпускниками Львовской и Одесской военных академий.

"Именно сейчас и именно в этой войне, которую украинцы не начинали, но которую нам с вами предстоит завершить нашей общей победой, Украина получит себе гарантированную защиту. Защита – на поколение", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы испытывают гордость за свою армию.

"Ее заслужили тысячи украинских воинов своей храбростью, стойкостью и меткостью", - подчеркнул президент.