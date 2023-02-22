В этой войне Украина получит себе гарантированную защиту на поколение, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский убежден, что после победы в войне против страны-агрессора России Украина получит гарантированную защиту на будущие поколения
Об этом он сказал во время выступления перед выпускниками Львовской и Одесской военных академий.
"Именно сейчас и именно в этой войне, которую украинцы не начинали, но которую нам с вами предстоит завершить нашей общей победой, Украина получит себе гарантированную защиту. Защита – на поколение", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что украинцы испытывают гордость за свою армию.
"Ее заслужили тысячи украинских воинов своей храбростью, стойкостью и меткостью", - подчеркнул президент.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нашей стране важно отстоять Бахмут, но не любой ценой, а пока это будет разумно.
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