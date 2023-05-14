В этой войне победу принесет не F16, а пехота, – британский эксперт Грант

Момент истины, момент Х близится. Речь идет, в частности, о нашем контрнаступлении и о подготовке врага к определенным, чрезвычайно опасным сценариям. Трудно пытаться прогнозировать ближайшее будущее, но если рассмотреть диспозицию сторон на этой беспристрастной карте, ваши ощущения: что может сейчас готовить враг?

Я уверен в том, что что-то должно вот-вот произойти, но не могу сказать, что именно. Давайте посмотрим на то, что сейчас происходит, и что нам известно. Мы знаем, что россияне продолжают борьбу, пытаясь продвинуться в районе между Донецком и севернее Бахмута, они продолжают воевать перебрасывая свои войска и артиллерию на подконтрольные Украине территории. Но им не удается добиться желаемого результата. Мы стали свидетелями, что за последние несколько дней третьей штурмовой бригаде удалось добиться определенных успехов в районе Бахмута. Нам также известно, что Украина готовится к контрнаступлению. Мы знаем об этом по словам президента Зеленского и секретаря СНБО Данилова. Так что мы ожидаем контрнаступления, не зная, где именно оно произойдет. Учитывая оборонительные позиции, которые заняли россияне, и множественные линии российской обороны, находящиеся в открытом онлайн доступе, россияне думают, что наступление будет восточнее Запорожья и будет продвигаться на юг, в Мелитополь. Очевидно, именно к этому сводятся их прогнозы. Конечно, Вооруженные силы Украины могут решить не делать этого, - генеральный штаб может решиться наступать в другом месте. Существует несколько беспокойств по поводу наступления на юге. Именно юг превратился в хорошо защищенную территорию. Россияне также выводят свои войска с Запорожской АЭС, и это вызывает большую обеспокоенность, потому что если вокруг этой электростанции будет активность типа Чернобыльской, то это чрезвычайно усложнит контрнаступательные усилия ВСУ в этом районе. Именно этого и ожидают россияне. Мы видели это даже на примере того, как они действовали в чернобыльской зоне во время наступления на Киев. Поэтому я думаю, что сейчас очень неуверенное и тревожное время. У врага есть большие силы. Как сейчас противник может поднимать градус агрессии? Речь идет об использовании ракетных возможностей, тактической и стратегической авиации. Понимаем, что у врага, к большому сожалению, еще есть силы. Использование ракет против гражданского населения это ужасно, но, к счастью, не имеет огромного стратегического влияния на изменение способа ведения боевых действий в Украине. Такие действия придают украинцам по всему миру решимость в том, что они действительно собираются дать отпор. Поэтому на данный момент мы должны принять это во внимание. Неизвестно, сколько ракет и сколько самолетов есть в распоряжении россиян для отражения контрнаступления, и смогут ли они должным образом скоординировать их использование в этих целях. Все это также подвергает сомнению, сколько сил и средств противовоздушной обороны Вооруженные силы Украины потратят на поддержку контрнаступления, поскольку сейчас огромные ресурсы были потрачены в частности на защиту Киева от воздушных атак. Для успешного контрнаступления необходимо будет задействовать почти столько же сил противовоздушной обороны, сколько тратится в районе столицы. а то и на время ослабить противовоздушную оборону вокруг Киева, чтобы фактически взять под защиту бронетанковые войска, которые будут задействованы в контрнаступлении. Так что это как политическое, так и военное решение, которое, я надеюсь, сейчас обсуждается, чтобы обезопасить ВСУ от мощных авиационных атак в первые дни контрнаступательной операции. Его Королевское Величество Чарльз III пообещал нам предоставить дальнобойные ракетные системы. Мы не знаем, будет ли это Storm Shadow или нет, но в любом случае это очень важно. Кроме того, мы начинаем достаточно успешно тестировать нашу дронную промышленность. В России происходят загадочные взрывы на военных объектах. Трудно сказать, лежит ли ответственность за это на наших дронах или просто это результат их криворукости. Но в любом случае дроны могут оказаться чрезвычайно опасным инструментом для россиян – речь идет о наших дронах, которые могут, например, изменять ситуацию на тактическом уровне на поле боя. Абсолютно верно. Дроны – это, так сказать, новейшее оружие. Я имею в виду, что в начале войны они использовались в основном для наблюдения, а сейчас они превратились в систему вооружения для точного огня как на малых, так и на больших расстояниях. И если из Британии поступят ракеты большой дальности, в таком случае в зону поражения попадут логистические сообщения, например железнодорожные подъездные пути в местах, где фактически стоят поезда. Также нельзя не упомянуть и о Крымском мосте, ведь он является едва ли не ключевой целью в этой войне, поскольку уничтожение Крымского моста, уничтожение возможности использовать железнодорожное сообщение через Керченский пролив, полностью изменит всю политическую и логистическую динамику линии фронта. Поэтому я надеюсь, что Британия все же пришлет обещанные ракеты, и надеюсь, что они будут использованы, если не для того, чтобы разрушить Крымский мост, то по крайней мере, чтобы угрожать разрушить его и таким образом заставляя россиян покинуть Крым. Ведь россиянам точно не понравится, что с одной стороны их окружат военные ВСУ, а с другой Черное и Азовское моря, без возможности попасть в Россию. Поэтому я считаю, что это важный шаг Британии, и мне очень жаль, что мы не сделали этого полгода или восемь месяцев назад. Все это конечно хорошо, но несколько поздно. Мы видели также загадочные взрывы над кремлем. Что же случилось, что взорвались дроны? Это было снято на видео. Если это пытался организовать Кремль для своих внутриполитических и мобилизационных целей, он получил результат наоборот – россияне убедились в том, что их система ПВО или противоракетная система обороны ничтожна. В общем ничего удивительного, потому что С-300 и С-400 они не имеют в таком количестве, которое могло бы остановить атаку 30 или 50 или 100 дронов на важные объекты. С другой стороны, мы также осознаем, что это опасно, потому что может спровоцировать также массированные ракетные и другие, возможно авиационные, удары по объектам нашей гражданской инфраструктуры. В любом случае, это будет военно-политическое решение, если оно будет приниматься. Так если мы говорим о возможных массированных ударах дронов по российским объектам, как вы оцениваете систему противовоздушной, противоракетной обороны кремля, насколько она будет в состоянии защитить физически Путина и российское руководство в случае чего-то, если действительно подобная ситуация произойдет?

Прежде всего, вы должны помнить, что здесь дело не в ПВО, это сфера разведки – в частности понимание того, что кремлевские главари точно не находятся в Кремле. Высшие должностные лица Кремля разбросаны по всей стране. И на данный момент вы должны не упускать из виду таких людей, как Кадыров, Шойгу, Пригожин, которые ныне являются ключевыми движущими фигурантами. Конечно, есть и другие люди из окружения Путина, но собрать их всех в одном месте в одно время не удастся, не говоря уже о том, как трудно отследить какого-нибудь конкретного человека. Для этого необходимо иметь полный контроль над воздушным пространством. Мы смогли это сделать, например, в Афганистане и Ираке, но тогда у них не было систем ПВО.

Можно быть абсолютно уверенным, что кто-то вроде Путина и его ключевых прихвостней захочет находиться под защитой систем ПВО, поэтому на самом деле атаковать их как отдельных лиц будет сложно. Гораздо эффективнее использовать эти системы вооружений, отрабатывая по ключевым объектам, таким как базы боеприпасов, Крымский мост или другие железнодорожные мосты и тому подобное. Это действительно будет иметь стратегический эффект, потому что, честно говоря, большинство ключевых кремлевских чиновников - а видел я замечательный комментарий о том, что никто не хочет убивать Путина. Никто, потому что он никудышный генерал. Как и Герасимов или Шойгу. Они настолько плохи, что не дай Бог, после того, как их устранят, придет кто-то более сообразительный. Поэтому лучше их вообще не трогать, а просто разрешить им продолжать делать то, что они делают. Но в целом ваш комментарий по ПВО абсолютно правильный. У россиян не хватает ПВО, чтобы охранять все. Линия фронта является проблемой для Украины на данный момент, но это тоже проблема и для России, потому что она огромна. В то время как внутри России есть много целей, и речь идет не только об оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса. В России так много городов, по которым Украина могла бы нанести удар, если бы захотела и приняла такое решение, потому что они не были бы защищены противовоздушной обороной. Следовательно, отправлять дроны, чтобы ликвидировать хорошо защищенного человека, не является разумным использованием беспилотников. Да, это все непросто. Не считая того, Шойгу и Герасимов ответственны за убийства гражданских людей в таком количестве, которое превосходит то, что совершил Усама бен Ладен. То есть уровень военных преступлений российского генералитета на порядок выше, чем то, что совершали представители аль-Каиды. Конечно, не хотелось бы их сравнивать. Но если говорить о точечных мощных ударах во время, например, нашего ответа в том или ином формате, какую роль в российской обороне временно оккупированных территорий играют Мелитополь и Севастополь? С точки зрения процесса деоккупации они имеют политическое и нравственное значение. Ведь возвращение этих двух городов во многом поднимет боевой дух всем солдатам украинских вооруженных сил и всему населению Украины. Так что в этом плане оба города очень важны. Мы видели, с каким подъемом люди восприняли освобождение Херсона. Это был большой положительный момент для всей Украины и, собственно, для Запада, а также для людей, поддерживающих Украину. На самом деле, возвращение Мелитополя и Мариуполя будет иметь гораздо больший эффект с точки зрения поддержки Украины, чем просто отвоевание этих городов, что на самом деле в обоих случаях, если Россия решит их защищать, это будут битвы не из легких. Вопрос не столько военного плана, сколько дипломатического, ведь дипломатические сценарии напрямую завязаны на военные сценарии. Итак, раздаются голоса, что китайцы хотят предлагать те или иные инициативы. Очень трудно понять, что на самом деле предлагают сейчас китайцы, потому что их 12 пунктов – это пустые слова, пустые декларации, таких бумаг было очень много подписано в ООН. Но чувствуем, что процесс – дипломатический, переговорный – продолжается. Он неочевидный, но, по-видимому, вы владеете дополнительными источниками информации и могли бы рассказать, что сейчас происходит, о чем говорят военно-дипломатические среды непосредственно помогающих стран. Итак, какой сейчас дипломатический периметр?

Дипломатические переговоры проходят всегда, только не у всех на виду. Но проблема заключается в том, что такие переговоры могут иметь ценность только в случае их проведения между Россией, Украиной и США. Все остальные переговоры являются вторичными. Их можно использовать только для передачи месседжей и сигналов. То есть, вы можете передать какое-нибудь сообщение Китаю, которое затем передадут США. Так можно контактировать с Турцией, Индией и странами, не полностью разорвавшими связи с Россией. Но вы не можете вести с ними переговоры, потому что переговоры не ведутся с Россией. Они не велись как в 2014 году, так и с тех пор по сей день. Переговоров с Россией как таковых не будет до тех пор, пока ее не победим на поле боя. На этом этапе переговоры могут состояться, но даже тогда переговоры с Россией могут оказаться невозможными, потому что сейчас они настолько зациклены на том, что Запад пытается их уничтожить и что Запад против них во всех отношениях. Они могут даже не верить, что можно вести переговоры или же и в принципе не хотеть их. А могут просто хотеть во что бы то ни стало продолжать военные действия до полного исчерпания человеческого и других ресурсов. Это все очень сложно. Переговоры идут, но их ценность, на мой взгляд, ограничена, потому что никто не может ничего сделать, если Россия этого не хочет. Чрезвычайно важно заявление госсекретаря Энтони Блинкена, которое в то же время удивило: он заявил о том, что коллективный Запад предоставил нам достаточное количество военной помощи для реализации масштабных контрнаступательных действий. Мы благодарны коллективному Западу, и понимаем, что речь идет о принципиально новых артикулах, принципиально новом перечне средств, которые мы могли получить. Я думаю, что мы заслуживаем их получить. Речь идет об авиации, F-16 – это не космический корабль, это то, что нужно Украине, потому что увеличение авиапарка F-16 помогло бы кардинально изменить ситуацию. Но до сих пор продолжаются дискуссии и дебаты, и неизвестно, когда они закончатся. Секрет Полишинеля состоит в том, что россияне могли выставить негласный ультиматум тому же коллективному Западу, обещая или угрожая применить какие-то неконвенционные действия. Здесь речь не идет о тактическом ударе тактическим ядерным оружием по Вильнюсу или Варшаве, нет. Скорее всего, они продемонстрировали список своих возможностей, в том числе с учетом опыта взорванных «Нордстрим-1» и «Нордстрим-2» в Балтийском море. Не секрет возможности РФ в Балтийском море, в частности использование малых подлодок, которые способны выполнять диверсионные работы. И, возможно, что-то подобное могло бы касаться трансатлантических коммуникаций, в частности, речь идет о кабелях, соединяющих Старый и Новый Свет. Пожалуй, не только об этом говорилось в российских угрозах. Но нам важна авиация.