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В этой войне нельзя без победы, - Зеленский

25 мартa, 2022 пятница
00:48
война с Россией

Почетные звания "Город-Герой" отныне будут Буча, Ахтырка и Николаев

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, – информирует Эспрессо.TV .

"С каждым днем нашей защиты мы приближаем нужный нам мир. Приближаем победу, потому что в этой войне нельзя без победы. И нельзя останавливаться ни на минуту. Потому что каждая минута - это о нашей судьбе, о нашем будущем. О том, жить ли нам?".

Зеленский заявил, что Украина прожила месяц, защищаясь от вторжения России. "Если бы Россия знала, что будет так, то точно побоялась бы сюда идти", — сказал президент.

Он отметил, что месяц украинские Вооруженные силы удерживали все основные направления ударов. Мир также применил болезненные санкции против России. "Мы договариваемся о новых", – сообщил Зеленский.

Он рассказал о важных указах, подписанных 24 марта. В частности, о присвоении званий Героя Украины семи военным из Нацгвардии, из них пяти - посмертно. Также почетные звания "Город-Герой" отныне присвоены Буче, Ахтырке и Николаеву.

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