"В этой войне мы на стороне Украины": Турция не будет признавать результаты псевдореферендумов
Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин заявил, что Анкара не будет признавать результаты псевдореферендумов о присоединении Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей к России
Об этом Калин рассказал в эфире NTV .
Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Мы не признаем инициативы односторонних "референдумов", которые проводятся в Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги "референдума" в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины . Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны", - сказал Калин.
- 24 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон осуждает псевдореферендумы и никогда не признает аннексию украинских территорий Россией.
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