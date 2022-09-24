Об этом Калин рассказал в эфире NTV .

Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы не признаем инициативы односторонних "референдумов", которые проводятся в Украине. Наша позиция не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги "референдума" в Крыму. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины . Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны", - сказал Калин.

24 сентября президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон осуждает псевдореферендумы и никогда не признает аннексию украинских территорий Россией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb