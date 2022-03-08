В этой войне главный дипломат Залужный и ВСУ – Александр Хара

Поэтому пока главным дипломат сегодня является Валерий Залужный. Он создает такие дипломатические аргументы, которые через некоторое время станут столь весомыми, что в России задумаются о настоящей дипломатии", – сказал дипломат в эфире Espreso.TV.

Также он добавил: "От следующих стамбульских переговоров я ничего не ожидаю. Поскольку главный человек, который этим все управляет, есть где-то в бункере и делает псевдовстречи со стюардессами. Скорее всего, Путин получает информацию только от своих спецслужб, а они вряд ли являются объективными". Хотя ВСУ может увеличивать российские потери, но все же такое количество потерь второй в мире армии от "вымышленной Украины" уже должно быть "звоночком". В то же время мы наоборот видим усиление, мобилизацию на российской территории, Киев они не оставляют".

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По словам эксперта, Россия не будет останавливать войну, пока не понесет по всей территории ощутимые потери, пока рубль не упадет значительно ниже, пока не станет ресурсов, чтобы просто ее продолжать.



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