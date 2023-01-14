В этой войне главную роль играет Китай, - американский политолог Юнус
Эксперт по вопросам международной политики Рамис Юнус из Вашингтона считает, что если бы Китай принял сторону России, то ситуация была бы иная, но он дрейфует совсем в другую сторону
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо
"Сегодня в России все трещит по швам, но они и дальше будут держаться, сколько будет возможно. Я точно знаю, что Путин будет идти в этом вопросе до конца. Другое дело – как на это будут реагировать другие. Может, последние кадровые перестановки для того и сделаны, что таким образом можно будет что-то сделать. Возможно, на время его уберут, а кто-то другой придет на его место, чтобы создать видимость того, будто РФ готова пойти на какие-то переговоры", - отметил американский политолог.
Рамис Юнус подчеркнул, что в РФ кризис идет однозначно, и это видно невооруженным глазом, потому что у них нет "подкормки".
"Здесь главную роль играет Китай, потому что если бы он принял сторону России, то ситуация была бы иной. Но Китай дрейфует совсем в другую сторону, его такая жесткая нейтральность все ближе к США, поэтому внимательно следите в ближайшие дни за визитом делегации Блинкена (госсекретарь США). – в Пекин, и, кстати, новый министр иностранных дел Китая – это бывший посол Китая в США, поэтому тональность МИД в последнее время очень резко меняется в сторону лояльности и мягкости по отношению к Западу, а также в сторону определенного удаления от той же России. Исходя из понимания того, в каком состоянии находится Россия, мы должны соответственно реагировать на все информационные вопросы, которые слышим", - отметил Юнус.
- 2 января госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил нового главу МИД Китая, обсудили отношения между странами
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