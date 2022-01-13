В этот раз в России не получится говорить на языке шантажа и ультиматумов с Западом, - Фриз

Такое мнение она высказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Я думаю, что Российская Федерация должна понять, что говорить с Западом на языке шантажа и ультиматумов на этот раз у нее не получится. Сегодня мы видим последовательную и устойчивую поддержку Украины фактически всего евроатлантического общества. Я считаю, что если Российская Федерация не опомнится и не прекратит" говорить с мировым сообществом на языке ультиматумов, оно будет иметь очень жесткий ответ", - считает Фриз.



Политик отметила, что Украина на сегодняшний день является центральным вопросом, который обсуждается в Женеве, Брюсселе и Вене на этой неделе. Но, по мнению Фриза, тот факт, что в этих переговорах нет вовлеченности на уровне президента Украины Владимира Зеленского, означает, что Запад не возлагает конструктивных надежд на руководство Украины.



"Западные партнеры прекрасно понимают, что вопрос Украины является важным для сохранения мира в Европе и мире. Поэтому центром вопросов, которые обсуждаются на этой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене, является Украина", - добавила Фриз.



Напомним, 10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе. Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".

12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил , что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.

В Минобороны России заявили , что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.

Кремль остался недоволен результатами двух раундов переговоров с США и НАТО 10 и 12 января по "гарантиям безопасности" и напряжению вокруг Украины.