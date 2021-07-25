В этот день захватчики всадили 5 пуль в 16-летнего патриота Украины из Донецка Степана Чубенко

Об этом напоминает Еспресо.TV.



Степан Чубенко - юный патриот, футболист, вратарь краматорского "Авангарда".



"В 15-16 лет собирался с друзьями и носил подарки в детские дома, играл с детьми. Он всегда был за справедливость, даже если это ему дорого стоило.



Был "нарушителем" в школе, потому что не боялся говорить на уроках истории, что "это не наша история", - говорится о Степане на телеграмм-канале Основа будущего.



Он не боялся идти против всех и выходить с украинским флагом, даже когда это уже стало опасно для жизни.



Его задержали в Донецке за желто-голубую ленту. Ни один взрослый за него не вступился.



25 июля. Пять пуль 16-летнему ребенку. За любовь к Украине и верность ей до последнего вздоха.



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