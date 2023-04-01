В этот день родился начальник главного штаба УПА Дмитрий Грицай

Об этом сообщает Центр исследований военной истории ВСУ.

Дмитрий Грицай происходил из села Дорожив на Львовщине. Учился в гимназии в Дрогобыче и Львовском университете. С молодых лет примкнул к участию в подпольной деятельности: в 1928 году вступил в Украинскую военную организацию (УВО), в 1929 году стал членом Организации Украинских Националистов.

"Дмитрий Грицай прошел военное обучение – он был выпускником школы подхорунжих польской армии и немецких Высших военных курсов. В ОУН Дмитрий Грицай занимал должность военного референта Краевой экзекутивы на Западноукраинских землях. За подпольную деятельность его неоднократно арестовывали польские власти; в 1934-1936 годах Дмитрий Грицай был заключенным в лагере Береза Картуска", - отмечается в сообщении.

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С началом Второй мировой войны Дмитрий Грицай (псевдо Перебийнис, Палий) присоединился к вооруженной борьбе. В 1939-1940 годах он командовал сторожевой сотней в Кракове и преподавал на военных курсах Революционного Провода (руководящего органа, - ред.) ОУН. В 1941-м он возглавил старшинскую школу ОУН, вошел в Провод Организации и долгое время был его военным референтом.

С началом нацистской оккупации Украины Перебийнис занялся партизанской борьбой. В декабре 1942 года в ходе облавы на украинских националистов Дмитрий Грицай был арестован Гестапо и заключен в тюрьму во Львове, но мерами Службы безопасности ОУН освобожден в следующем году. В 1943-м в ранге майора Перебийнис возглавил Главный военный штаб Украинской Повстанческой армии. Кроме военной и политической работы Дмитрий Грицай был также редактором ряда военных учебников УПА.

В 1945 году Дмитрий Грицай был делегатом от Провода ОУН Украины к Проводу ОУН за границей. В декабре этого года при попытке перейти чешско-германскую границу он был задержан полицией и погиб в пражской тюрьме. Посмертно Дмитрий Грицай был повышен в ранг генерал-хорунжего и награжден Золотым крестом за заслуги УПА.