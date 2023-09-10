В этот день родились кинорежиссер Александр Довженко и диссидент Николай Горбаль

Довженко прожил 62 года. Прославился также как писатель, кинодраматург, художник.

В 1918-1919 годах сражался против большевиков в рядах Аримии Украинской Народной Республики (УНР).

Снял культовую кинотрилогию "Звенигора" (1928), "Арсенал" (1929), "Земля" (1930).

За то, что иначе видел и подавал события Второй мировой войны, чем того требовала коммунистическая пропаганда, последние годы вынужденно провел в Москве, где и похоронен на Новодевичьем кладбище. Возвращаться в Украину, откуда он уехал во время эвакуации, художнику было запрещено.

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10 сентября 1994 года, на день рождения Дожвенко, указом президента Леонида Кучмы в системе Министерства культуры Украины был создан Национальный центр Александра Довженко, "как институт, который должен стать национальным киноархивом, собрать все украинское кино и исследовать его феномен", напоминает официальный ТГ- канал Довженко-Центра.

Для его сотрудников 10 сентября всегда двойной праздник.

Фото: ru.wikipedia.org

10 сентября 1940 - в селе Воловец Горлицкого уезда на Лемковщине в крестьянской семье родился Николай Горбаль. Поэт, диссидент, член Украинской Хельсинкской группы. Об этом рассказывает Исторический календарь Украинского института национальной памяти.

В 1945 году семью принудительно депортировали в УССР - сначала на Харьковщину, а через два года Горбали перебрались на Западную Украину в село Литячи Тернопольской области. Первые годы после переселения показались голодными.

"Мы были без куска хлеба, даже негде собирать лебеду, потому что по чужим городам не будешь лазить", - вспоминал позже Горбаль.

С детства Николая Горбаля интересовала музыка. Его отец был регентом, руководил церковным хором, знал ноты, сольфеджио. В 16 лет Николай научился играть на скрипке. Окончил Чортковское музыкально-педагогическое училище по специальности учитель музыки и пения. Работал учителем музыки в Борщеве, преподавал музыку в школе, эстетику в Борщевском техникуме механизации, создал молодежный ансамбль из учителей, руководил детским ансамблем песни и пляски "Солнце" при здании пионеров. Сам стал писать песни.

Говорил со студентами о национальном искусстве. Читал стихи Лины Костенко, Василия Симоненко, Ивана Драча. В 1970 году его попросили провести открытый урок, после чего был арестован за так называемую антисоветскую агитацию и пропаганду. Основным пунктом обвинения стала его поэма "Дума", в которой Советский Союз был изображен тоталитарным государством, а Украина - колонией, и признание Горбаля, слушавшего западные радиостанции. Приговор – 5 лет заключения в лагерях строгого режима и 2 года ссылки в Сибирь. Арест не дал возможности окончить институт (учился заочно на музпедфакультете Ивано-Франковского института).

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Первое наказание отбывал в Мордовии, в "политическом" лагере строгого режима, где познакомился со многими поддержавшими и вдохновившими его бойцами УПА.

В лагере вместе с инженером-экономистом Зиновием Антонюком вел подпольную "Хронику из зоны" - на тоненькой сигаретной бумаге записывал приговоры, беззакония тюремщиков, интервью с уже известными заключенными в мире. Информацию передавали на свободу. Эти сообщения распространяли самиздатом, звучали на "Радио Свобода" и "Голос Америки". Участвовал во всех акциях протеста.

После освобождения в 1977 году приехал в Киев, стал членом Украинской Хельсинкской группы, помогал политзаключенным и их семьям. В 1979 году его снова осудили на 5 лет лагерей строгого режима, обвинив по сфабрикованному делу в уголовном преступлении – попытке изнасилования. Во время последнего слова на суде открыто признал себя членом УХГ.

За день до истечения срока был повторно арестован за антисоветскую агитацию и пропаганду и в третий раз приговорен к 8 годам особо сурового режима и трем годам ссылки. Одним из "доказательств вины" стала статья "Жизнь в криминальном лагере", опубликованная в Париже в газете "Украинское слово". Последний срок отбывал в печально известном лагере ВС – 389/36-1 в селе Кучино, где погибли Василий Стус, Олекса Тихий, Юрий Литвин и другие политзаключенные. Всего в лагерях и в ссылке отбыл 16 лет.

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Был освобожден одним из последних во времена Перестройки при личном содействии президента Америки Рональда Рейгана.

При Свободной Украине присоединился к развитию Украинской республиканской партии. Живёт и работает в украинской столице.



Избирался депутатом Киевского городского Совета, народным депутатом Украины.

В 1999 году основал Благотворительный фонд "Галерея Богдана" для поддержки нетрадиционного искусства и помощи непрофессиональным художникам-инвалидам и популяризации их искусства.

Организатор и участник мужской вокальной группы "Лемки Киева".