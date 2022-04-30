В этот день Гитлер и его жена Ева Браун покончили с собой в бункере под Берлином

Согласно последней воле Адольфа Гитлера их тела были облиты бензином и сожжены, рассказывает исторический проект JNSM .



В начале 1945 года Германия оказалась в катастрофической ситуации: американские войска взяли Лотарингию и успешно развивали наступление в Италии, британские и канадские пересекли Рейн на западе, советские вышли на Одер и были на расстоянии 82 километров до Берлина.



Начиная с 16 января Гитлер практически не покидал свой бункер в Берлине.



16 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов Красной армии начали наступление на Берлин. Через пару дней, 18 апреля, в направлении немецкой столицы также двинулись американцы.



Для защиты столицы была создана армейская группа под командованием генерала Феликса Штайнера, которая понесла большие потери и 22 апреля не смогла перейти в контрнаступление. Это вызвало у Гитлера нервный срыв и в тот же день он обратился к личному врачу доктору Вернеру Гаазе с вопросом о самом надежном способе самоубийства. Тот порекомендовал соединить цианид и выстрел в голову. Узнав об этом, глава Люфтваффе фельдмаршал Герман Геринг направил Гитлеру телеграмму с просьбой разрешить взять на себя руководство Рейхом, из-за чего фюрер немедленно уволил его со всех должностей и отдал приказ арестовать.



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К 27 апреля Берлин был полностью оцеплен, а на следующий день Гитлер узнал, что рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер ведет тайные переговоры с Великобританией об условиях капитуляции.



Предательство ближайшего окружения и угроза штурма бункера заставили Гитлера действовать. После полуночи 29 апреля он женился на своей давней подруге Еве Браун, после чего продиктовал секретарю свою последнюю волю и завещание.



Кроме того, утром 29-го Гитлер узнал о смерти своего соратника дуче Муссолини, убитого вместе с его любовницей накануне итальянскими партизанами. Тела были изуродованы и повешены на площади в Милане.



"Очевидно, это подтолкнуло Гитлера к решительным действиям", - говорится в материале.



Диктатор испытал действие яда на любимой собаке Блонди и 30 апреля 1945 года, узнав, что на защиту Берлина не может прийти ни одна воинская часть, а у его защитников заканчиваются патроны, Гитлер с Браун простились с персоналом бункера, Мартином Борманом и Йозефом Гебельсом и в 14:30 уединились в кабинете фюрера. Через несколько минут после услышанного выстрела Борман и камердинер обнаружили на диване мертвые тела – Гитлер застрелился выстрелом в висок из своего пистолета, а Браун отравилась цианистым калием.



Согласно предсмертному желанию фюрера их тела были вынесены из бункера в сад канцелярии рейха, облиты бензином и подожжены; в 18:30 останки Адольфа Гитлера и Евы Браун зарыли рядом в неглубокой воронке от бомбы.



1 мая о смерти Адольфа Гитлера по радио объявил гросс-адмирал Карл Дениц, назначенный фюрером своим преемником.



Тела Гитлера, Браун и двух собак были найдены разведывательным управлением СМЕРШ Красной армии на следующий день. Почти год спустя, 21 февраля 1946 года они были перезахоронены на полигоне НКВД под Магдебургом. Когда через 25 лет полигон должен был быть передан правительству ГДР, по приказу руководителя КГБ СССР Юрия Андропова 4 апреля 1970 года останки Адольфа Гитлера и Евы Браун были тайно эксгумированы, вновь кремированы и развеяны над водами озера Бидериц возле одноименного городка.



Германия капитулировала 7 мая 1945 года.



В последние недели Третьего рейха страну охватили массовые самоубийства государственных, военных и гражданских служащих разного ранга, которые оцениваются по меньшей мере в 7 тысяч человек: среди них 8 из 41 регионального лидера НСДАП, 7 из 47 высших руководителей СС и полиции, 53 из 554 армейских генералов, 14 из 98 генералов Люфтваффе, 11 из 53 адмиралов Кригсмарине.

Напомним, за два месяца оккупации Мариуполя россияне убили там вдвое больше людей , чем нацисты за два года во время Второй мировой войны.



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