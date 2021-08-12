В этом не было никакой политической позиции, - легкоатлетка Магучих впервые объяснила, почему сфотографировалась с россиянкой на Олимпиаде

Об этом сообщает НВ в Twitter.



19-летняя Магучих объяснила, что фото с россиянкой Марией Ласицкене не имело никакого политического подтекста. Украинка призналась, традиционно поздравила соперницу с завоеванием медали.



"В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Все-таки хочу поблагодарить и людям, которые меня критикуют , потому что это опыт для меня и он делает меня сильнее ", - сказала Ярослава Магучих.



Ярослава Магучих является младшей сержанткою Вооруженных Сил Украины. Ласицкене - капитан вооруженных сил РФ, а также доверенное лицо Владимира Путина.



Магучих получила бронзовую медаль Олимпиады-2020 в прыжках в высоту.

"После соревнований мы все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции". Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала свои объятия с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио pic.twitter.com/HoxG4T7Kso - НВ (@tweetsNV) August 12, 2021

В воскресенье, 7 августа, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на радостях обнималась с Марией Ласицкене после окончанием соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020.

8 августа стало известно, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проведет специальную беседу с олимпийской призером, военнослужащей ВСУ Ярославой Магучих, только и вернется из Токио

После этого народный депутат Украины Николай Княжицкий прокомментировал инцидент на Олимпиаде , когда Магучих обнималась с россиянкой Ласицкене.

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