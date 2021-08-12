В этом не было никакой политической позиции, - легкоатлетка Магучих впервые объяснила, почему сфотографировалась с россиянкой на Олимпиаде
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих впервые прокомментировала свое фото с россиянкой Марией Ласицкене после финала соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020
Об этом сообщает НВ в Twitter.
19-летняя Магучих объяснила, что фото с россиянкой Марией Ласицкене не имело никакого политического подтекста. Украинка призналась, традиционно поздравила соперницу с завоеванием медали.
"В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Все-таки хочу поблагодарить и людям, которые меня критикуют , потому что это опыт для меня и он делает меня сильнее ", - сказала Ярослава Магучих.
Ярослава Магучих является младшей сержанткою Вооруженных Сил Украины. Ласицкене - капитан вооруженных сил РФ, а также доверенное лицо Владимира Путина.
Магучих получила бронзовую медаль Олимпиады-2020 в прыжках в высоту.
- В воскресенье, 7 августа, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на радостях обнималась с Марией Ласицкене после окончанием соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020.
- 8 августа стало известно, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проведет специальную беседу с олимпийской призером, военнослужащей ВСУ Ярославой Магучих, только и вернется из Токио
- После этого народный депутат Украины Николай Княжицкий прокомментировал инцидент на Олимпиаде , когда Магучих обнималась с россиянкой Ласицкене.
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