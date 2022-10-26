Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Politico.

Он отметил, что Украина продемонстрировала, что может создавать собственное оружие, утопив в апреле российский крейсер "Москва" ракетой "Нептун" собственного производства. Но собственных ресурсов не хватает.

"Мы все еще ждем беспилотников Switchblade 600, которыми США пообещали помочь Киеву. Они могут зависать над целью до того, как оператор направит удар. Производитель дронов AeroVironment заявил, что первая партия из 10 дронов должна поступить в этом месяце", - заявил Резников.

Он также подчеркнул, что "приоритетом №1" для Украины в ближайшие месяцы и дальше будет оставаться противовоздушная оборона.

Беспилотник Switchblade 600 рассчитан на полет до 80 км, может атаковать с ударной скоростью до 185 км/ч. Дрон несет противотанковую боеголовку, предназначенную для уничтожения или выведения из строя бронетехники.

Напомним, в прошлом месяце Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине оружия на сумму более $15 млрд. Туда вошли более 700 боевых тактических дронов Switchblade.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb