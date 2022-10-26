English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В этом месяце первая партия американских беспилотников Switchblade может поступить в Украину, – Резников

В этом месяце первая партия американских беспилотников Switchblade может поступить в Украину, – Резников

26 октября, 2022 среда
12:34
война с Россией

В течение нескольких недель в Украину должна поступить первая партия из 10-ти американских дронов Switchblade 600

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Politico.

Он отметил, что Украина продемонстрировала, что может создавать собственное оружие, утопив в апреле российский крейсер "Москва" ракетой "Нептун" собственного производства. Но собственных ресурсов не хватает.

"Мы все еще ждем беспилотников Switchblade 600, которыми США пообещали помочь Киеву. Они могут зависать над целью до того, как оператор направит удар. Производитель дронов AeroVironment заявил, что первая партия из 10 дронов должна поступить в этом месяце", - заявил Резников.

Он также подчеркнул, что "приоритетом №1" для Украины в ближайшие месяцы и дальше будет оставаться противовоздушная оборона.

Беспилотник Switchblade 600 рассчитан на полет до 80 км, может атаковать с ударной скоростью до 185 км/ч. Дрон несет противотанковую боеголовку, предназначенную для уничтожения или выведения из строя бронетехники.

  • Напомним, в прошлом месяце Пентагон обнародовал полный список предоставленного Украине оружия на сумму более $15 млрд. Туда вошли более 700 боевых тактических дронов Switchblade.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Алексей Резников
США
оружие для Украины
Читайте также:
25 октября, 2022 вторник
Рассказами о "грязной бомбе" РФ отвлекает от подготовки удара по Ровенской АЭС, - Климкин
Джо Байден
25 октября, 2022 вторник
Байден отреагировал на объявление нового премьера Британии: достаточно новаторская веха
Юрій Бутусов
Автор
25 октября, 2022 вторник
Кто покрывал работу Богуслаева в Россию все эти годы?
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.4
    Покупка 39.4
    Продажа 40.24
  • EUR
    Покупка 38.37
    Продажа 39.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
26 октября
14:04
OPINION
Банки заложников – стандартная тактика террориста
14:03
Марк Фейгин
Ситуация в Китае может перерасти в гражданскую войну, - Фейгин
13:45
Ломаченко рассказал, с кем хочет сразиться после победы над Ортисом
13:39
В Киеве официально появилась улица Героев полка "Азов"
13:39
Зеленский подписал закон о национализации системных банков в условиях военного положения
13:38
Эксклюзив
Мотор Сич
Без помощи "Мотор Сичи" РФ самостоятельно не смогла бы наладить производство двигателей для своих вертолетов, – авиационный эксперт Долинце
13:34
Мобилизированные в РФ
В Херсоне прогремел взрыв на полигоне, где проходили учения мобилизованных, - соцсети
13:33
На освобожденных от оккупантов территориях эксгумировали около тысячи тел, - Минреинтеграции
13:17
Молдова инициировала встречу с представителями Приднестровья из-за энергокризиса
13:15
На Полтавщине 26 октября будут продолжаться военные учения: раздаются взрывы и выстрелы
13:13
Резников заявил о переходе к третьему этапу войны с Россией
13:12
"Гибнут невинные гражданские лица": президент Израиля в США показал доказательства применения иранских дронов в Украине
13:08
"Вы не знаете, что такое война": издательство в Британии выпустило дневник 12-летней девочки из Харькова
13:02
В Гамбурге мужчину оштрафовали на €4 тысячи за букву "Z" на авто
12:46
Иран и РФ вербуют бывших афганских коммандос на войну против Украины, - Foreign Policy
12:25
Спят в палатках, готовят на кострах, новые дома только "своим": как живут люди в оккупированном Мариуполе
12:10
КНДР провела испытания ракет
Япония, США и Южная Корея пообещали беспрецедентный ответ при применении КНДР ядерного оружия
12:10
С $2 млрд до $400 млн: состояние Канье Веста уменьшилось в 5 раз из-за антисемитских высказываний
12:02
OPINION
Юрий Бутусов
"Банзай-атаки" – сценарий российских поражений
11:58
Синоптик Наталья Диденко пообещала осеннюю погоду со "спокойным сценарием"
11:57
Зеленский просит Штайнмайера содействовать, чтобы германский парламент признал Голодомор геноцидом
11:47
У Путина готовятся к "жесту доброй воли" в Херсоне, - Пионтковский
11:40
Ломаченко объяснил, почему выбрал в соперники посредственного боксера
11:20
В Харьковской области за сутки россияне обстреляли три района, одна женщина взорвалась на мине
11:20
За минувшие сутки российские оккупанты убили 11 мирных жителей
11:17
Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии: пострадала гражданская инфраструктура
11:17
На войне с Россией погиб игрок сборной Украины по американскому футболу Дмитрий Сербин
11:09
Россияне не дают эвакуироваться жителям оккупированных территорий Украины, - мэр Мелитополя Федоров
10:59
Маргарита Симоньян
Российской пропагандистке Симоньян запретили въезд в Армению
10:55
"Они ведут себя как в колледже": режиссер Джеймс Кэмерон раскритиковал персонажей Marvel и DC
10:51
Россия сообщила США о проведении ядерных учений
10:38
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 26 октября: какие цены в обменниках
10:31
В Украине в скором времени будут установлены первые комплексы NASAMS
10:25
Порошенко в эфире испанского телеканала: в Украине нет никаких "грязных бомб", все бомбы – в России
10:15
Эксклюзив
Украинцы массово отказываются от приема рублей на оккупированных территориях Херсонщины, - заместитель главы облсовета Соболевский
10:15
Инфографика
Около 68,9 тыс. оккупантов, 2628 танков и 1379 дронов: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
10:08
OPINION
Пассивная позиция псевдо-нейтралитета Израиля играет только на руку агрессору
10:02
Эксклюзив
Государство не финансирует культурные проекты, которые в условиях войны очевидно являются преступлением, - Княжицкий
10:00
Эксклюзив
Донеччина под обстрелами: враг бреет по Авдеевке, Красногоровке, Марьинке, Дружковке, - спикер ОВА Игнатченко
09:57
Резников рассказал, откуда иранские инструкторы помогают РФ атаковать Украину дронами
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV