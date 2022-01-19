"В этом конфликте есть только одно решение – дипломатическое": Кулеба назвал условие завершения войны с Россией

Об этом Кулеба сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.



"Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась по пути дипломатического урегулирования противоречий. У этого конфликта есть только одно решение - это решение дипломатическое. Если Россия действительно стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры с США, с НАТО, со странами-участницами Нормандского формата", - сказал Кулеба.



Министр добавил, что есть еще одно условие, которое должноа выполнить Россия, чтобы разрешить вооруженный конфликт - это вывод войск с оккупированных территорий.



"Этот конфликт будет разрешен только тогда, когда последний российский солдат покинет отдельные районы Донецкой и Луганской областей и АР Крым и город Севастополь", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, 18 января Дмитрий Кулеба по завершению переговоров с главой МИД Канады Мелани Жоли заявил, что ситуация со сдерживанием агрессии Российской Федерации против Украины остается под контролем.

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