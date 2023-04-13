В этом году Япония выделит Украине $3,5 млрд
В 2023 году Япония планирует предоставить Украине $3,5 млрд прямой бюджетной поддержки, которая пойдет, в частности, на социальные и гуманитарные расходы
Об этом по итогам встречи министра финансов Сергея Марченко со своим японским визави Суничи Судзуки, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Судзуки подтвердил, что правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны Япония уже выделила Украине 581 млн долларов льготного финансирования.
Кроме того, стороны обсудили потребности украинского бюджета в приоритетных направлениях восстановления и реконструкции страны.
Марченко подчеркнул, что для реализации быстрого обновления в 2023 году Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров и частного сектора. Внешнее финансирование является ключевым для сохранения макроэкономической стабильности из-за значительного увеличения расходов на защиту и оборону.
Представители министерства финансов Японии заявили о своей готовности поддержать Украину в восстановлении, в частности через потенциальные совместные проекты с Японским агентством международного сотрудничества "Джайка" (JICA).
По общей оценке правительства, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, в 2023 году Украина нуждается в 14,1 млрд долларов на скорейшее восстановление.
- Напомним, 21 марта в Украину прибыл премьер-министр Японии Фумио Кишида, где встретился с Зеленским. Они подписали совместное заявление о глобальном партнерстве между странами.
- 30 марта правительство Японии выделило новый пакет гуманитарной помощи для Украины в размере $470 млн.
- 4 апреля стало известно, что Премьер Японии Кишида планирует провести серию встреч перед саммитом G7, где он председательствует, одна из тем – война РФ против Украины
- Всего в прошлом году японское правительство из-за полномасштабного вторжения РФ предоставило Украине более 1,6 млрд долларов официальной финансовой и материальной помощи.
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