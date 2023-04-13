Об этом по итогам встречи министра финансов Сергея Марченко со своим японским визави Суничи Судзуки, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Судзуки подтвердил, что правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Япония уже выделила Украине 581 млн долларов льготного финансирования.

Кроме того, стороны обсудили потребности украинского бюджета в приоритетных направлениях восстановления и реконструкции страны.

Марченко подчеркнул, что для реализации быстрого обновления в 2023 году Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров и частного сектора. Внешнее финансирование является ключевым для сохранения макроэкономической стабильности из-за значительного увеличения расходов на защиту и оборону.

Представители министерства финансов Японии заявили о своей готовности поддержать Украину в восстановлении, в частности через потенциальные совместные проекты с Японским агентством международного сотрудничества "Джайка" (JICA).

По общей оценке правительства, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, в 2023 году Украина нуждается в 14,1 млрд долларов на скорейшее восстановление.