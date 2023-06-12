В этом году в Южной Корее по делам о коммерческом шпионаже задержали до 80 человек
Южнокорейская полиция от февраля задержала 77 человек по делам, связанным с коммерческим шпионажем
Об этом сообщает Yonhap.
В полиции заявили, что 27 случаев задержания касались корпоративного шпионажа в местных компаниях, восемь случаев были связаны с утечкой технологических секретных данных за границу, в частности, в Китай.
Также известно, что в прошлом году сообщалось лишь об одном случае передачи технологических данных за границу.
Кроме этого, по информации правоохранителей, один из задержанных был гражданином Южной Кореи, работавшим на китайскую юридическую компанию, аффилированную с местной компанией. Он был задержан за передачу конфиденциальной деловой информации китайской фирме.
- 8 июня Южная Корея заявила о поддержке своего сектора чипов на фоне напряженности между Китаем и США.
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