Об этом сообщает Yonhap.

В полиции заявили, что 27 случаев задержания касались корпоративного шпионажа в местных компаниях, восемь случаев были связаны с утечкой технологических секретных данных за границу, в частности, в Китай.

Также известно, что в прошлом году сообщалось лишь об одном случае передачи технологических данных за границу.

Кроме этого, по информации правоохранителей, один из задержанных был гражданином Южной Кореи, работавшим на китайскую юридическую компанию, аффилированную с местной компанией. Он был задержан за передачу конфиденциальной деловой информации китайской фирме.