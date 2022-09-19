Об этом сообщил во время брифинга в Медиацентре первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий .

Жатва по яровым культурам закончилась. В этом году удалось собрать 67 млн тонн урожая.

"Благодаря ВСУ и деоккупации еще весной удалось максимально использовать возможности по посеву".

80% были посеяны до площадей по сравнению с предыдущим годом. Помогла деоккупация Сумщины, Черниговщины и Киевщины. А деоккупация Харьковщины поможет с озимыми культурами", - сказал Высоцкий.

Аграрии собрали 19 млн тонн – пшеницы, 5,5 млн тонн – ячменя, 3,1 млн тонн – рапса и 60 тыс. тонн гречки, которая занимает 35-40% от посевных площадей.

"Мы можем ожидать производства гречки 140, а сейчас урожайность повысилась, может быть и 150 тыс. тонн при конечном хранении, когда внутреннее потребление, учитывая иммиграцию и уменьшение потребителей. За последнее десятилетие выйти с урожаем в 1,5 раза больше, чем внутреннее потребление, к сожалению, мы 30-40% ранее импортировали. А в этом году аграрии увеличили посевные площади этой весной", - разъяснил первый замминистра.

Сообщается, что 45 млн тонн из этого урожая пойдет на экспорт.

"Большая ценность зерновой инициативы. Фактически по ней уже экспортировано 3,6 млн тонн продовольствия. Из них почти 2 млн – в сентябре. Мы понимаем почему у нас так цифра растет – прежде всего из-за этого коридора. География широкая – 159 судов ехали в страны Азии, Африки и Европы. 23 судна из 604 тыс. тонн продовольствия отправились только в Африку. Около 100 тыс. тонн - в страны Эфиопии и Йемена", - добавил Высоцкий.

Сейчас кукурузу, подсолнечник и сою еще собирают.

14 сентября в Болгарии фермеры вышли на протест против украинского зерна . Производители настаивают на том, чтобы знать, где хранится украинское зерно и прежде всего не смешивать его с болгарским. Протест также будет направлен против высоких цен на удобрения, используемые для обработки почвы.

15 сентября в Румынии поезд с украинским зерном сошел с рельсов: полиция допускает диверсию.

По состоянию на 10:00 18 сентября из портов Большой Одессы вышло 8 судов, еще 2 ждут свою очередь и благоприятные условия.

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